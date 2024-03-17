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ВС России поразили места сборки и испытаний украинских безэкипажных катеров
ВС России поразили места сборки и испытаний украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 17.03.2024
ВС России поразили места сборки и испытаний украинских безэкипажных катеров
Российские военные поразили места сборки и проведения испытаний украинских безэкипажных катеров, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:57
2024-03-17T13:57
2024-03-17T13:57
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские военные поразили места сборки и проведения испытаний украинских безэкипажных катеров, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Поражены: места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области, цех сборки и подготовки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
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россия, одесская область, черниговская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесская область, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили места сборки и испытаний украинских безэкипажных катеров
Минобороны: ВС России поразили места сборки украинских безэкипажных катеров