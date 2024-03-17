https://ria.ru/20240317/spetsoperatsiya-1933679225.html

ВС России поразили места сборки и испытаний украинских безэкипажных катеров

ВС России поразили места сборки и испытаний украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 17.03.2024

ВС России поразили места сборки и испытаний украинских безэкипажных катеров

Российские военные поразили места сборки и проведения испытаний украинских безэкипажных катеров, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:57

2024-03-17T13:57

2024-03-17T13:57

специальная военная операция на украине

россия

одесская область

черниговская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929245169_0:315:2992:1998_1920x0_80_0_0_c73e271b7e078a66460ca9141b4141ef.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские военные поразили места сборки и проведения испытаний украинских безэкипажных катеров, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Поражены: места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области, цех сборки и подготовки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240316/pvo-1933532110.html

россия

одесская область

черниговская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, одесская область, черниговская область, вооруженные силы украины, безопасность