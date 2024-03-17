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ВС России поразили места сборки и испытаний украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:57 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/spetsoperatsiya-1933679225.html
ВС России поразили места сборки и испытаний украинских безэкипажных катеров
ВС России поразили места сборки и испытаний украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 17.03.2024
ВС России поразили места сборки и испытаний украинских безэкипажных катеров
Российские военные поразили места сборки и проведения испытаний украинских безэкипажных катеров, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:57
2024-03-17T13:57
специальная военная операция на украине
россия
одесская область
черниговская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские военные поразили места сборки и проведения испытаний украинских безэкипажных катеров, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Поражены: места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области, цех сборки и подготовки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, одесская область, черниговская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесская область, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили места сборки и испытаний украинских безэкипажных катеров

Минобороны: ВС России поразили места сборки украинских безэкипажных катеров

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские военные поразили места сборки и проведения испытаний украинских безэкипажных катеров, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Поражены: места сборки и проведения испытаний безэкипажных катеров, пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Одесской области, цех сборки и подготовки беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдесская областьЧерниговская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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