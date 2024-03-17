https://ria.ru/20240317/spetsoperatsiya-1933590469.html

Группировка войск "Центр" поразила около 370 целей ВСУ

Группировка войск "Центр" поразила около 370 целей ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024

Группировка войск "Центр" поразила около 370 целей ВСУ

Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение приблизительно по 370 целям украинских войск, в том числе по десяти опорным пунктам и двум пунктам... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T05:33

2024-03-17T05:33

2024-03-17T07:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение приблизительно по 370 целям украинских войск, в том числе по десяти опорным пунктам и двум пунктам управления беспилотниками, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по около 370 выявленным целям ВСУ, в том числе десяти опорным пунктам, двум пунктам управления беспилотной авиацией", - сказал он.Бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесла 50 ударов в районах Усманово, Очеретино, Керамика и Бердычей. Также в районе Бердычей тяжелые огнеметные системы нанесли огневое поражение по четырем опорным пунктам.Противник потеряд более 400 военнослужащих. "Уничтожены два БТР, 15 автомобилей, САУ AS-90 Braveheart, две гаубицы Д-20, две Д-30", — заключил Савчук.

https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933412884.html

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вооруженные силы украины