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Группировка войск "Центр" поразила около 370 целей ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 17.03.2024 (обновлено: 07:31 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/spetsoperatsiya-1933590469.html
Группировка войск "Центр" поразила около 370 целей ВСУ
Группировка войск "Центр" поразила около 370 целей ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024
Группировка войск "Центр" поразила около 370 целей ВСУ
Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение приблизительно по 370 целям украинских войск, в том числе по десяти опорным пунктам и двум пунктам... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T05:33
2024-03-17T07:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение приблизительно по 370 целям украинских войск, в том числе по десяти опорным пунктам и двум пунктам управления беспилотниками, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.&quot;Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по около 370 выявленным целям ВСУ, в том числе десяти опорным пунктам, двум пунктам управления беспилотной авиацией&quot;, - сказал он.Бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесла 50 ударов в районах Усманово, Очеретино, Керамика и Бердычей. Также в районе Бердычей тяжелые огнеметные системы нанесли огневое поражение по четырем опорным пунктам.Противник потеряд более 400 военнослужащих. "Уничтожены два БТР, 15 автомобилей, САУ AS-90 Braveheart, две гаубицы Д-20, две Д-30", — заключил Савчук.
https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933412884.html
РИА Новости
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Центр" поразила около 370 целей ВСУ

Минобороны: группировка войск "Центр" нанесла поражение по около 370 целям ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение приблизительно по 370 целям украинских войск, в том числе по десяти опорным пунктам и двум пунктам управления беспилотниками, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«

"Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по около 370 выявленным целям ВСУ, в том числе десяти опорным пунктам, двум пунктам управления беспилотной авиацией", - сказал он.

Бомбардировочная, штурмовая и армейская авиация нанесла 50 ударов в районах Усманово, Очеретино, Керамика и Бердычей. Также в районе Бердычей тяжелые огнеметные системы нанесли огневое поражение по четырем опорным пунктам.
Противник потеряд более 400 военнослужащих.
"Уничтожены два БТР, 15 автомобилей, САУ AS-90 Braveheart, две гаубицы Д-20, две Д-30", — заключил Савчук.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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