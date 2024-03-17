https://ria.ru/20240317/sobaki-1933587106.html

Кинолог рассказал, какими заболеваниями собака может заразить человека

Кинолог рассказал, какими заболеваниями собака может заразить человека - РИА Новости, 17.03.2024

Кинолог рассказал, какими заболеваниями собака может заразить человека

Собака может заразить человека опасными заболеваниями и заразиться от него сама, поэтому собаководы ни в коем случае не должны пренебрегать гигиеной и... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T03:13

2024-03-17T03:13

2024-03-17T14:53

владимир голубев (кинолог)

общество

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Собака может заразить человека опасными заболеваниями и заразиться от него сама, поэтому собаководы ни в коем случае не должны пренебрегать гигиеной и профилактическими прививками питомца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Важно следить за состоянием собаки, ведь это касается не только животного, но и хозяина. Есть смертельно опасные для человека и питомца болезни, например бешенство. Кроме того, питомец может заразить хозяина лишаем, токсоплазмозом, лептоспирозом и даже туберкулезом", — сказал Голубев.Бешенство он назвал самым опасным заболеванием, которым питомец может заразить человека. Кинолог подчеркнул, что оно не лечится и приводит к летальному исходу. Заражение, по его словам, происходит через слюну заболевшего животного, встреча непривитого питомца с зараженным животным может повлечь за собой трагические последствия. Опасное кожное инфекционное заболевание — лишай — собака может подхватить во время контакта с другим питомцем с таким же заболеванием или вовсе после отдыха на подстилке, на которой до этого лежало зараженное животное. Грибок размножается достаточно быстро, вызывает зуд и выпадение шерсти, отметил Голубев. При обнаружении заболевания у собаки он посоветовал немедленно обращаться к ветеринарному врачу, потому что питомец может заразить лишаем и своего хозяина. "Да, собаки тоже болеют туберкулезом, который они могут передать человеку. Заразиться питомцы могут через еду, например, съев мясо больного животного, воздушно-капельным путем от животного или человека. Птичий тип туберкулеза распространяется главным образом через фекалии", — рассказал президент РКФ о еще одном заболевании, опасном как для человека, так и для собак.Другая болезнь, которую человек может получить от зараженного питомца, — эхинококкоз, который вызывают ленточные черви рода Echinococcus. Они поражают печень, легкие, мышцы и даже кости. Заразиться эхинококкозом можно от больного питомца, если не соблюдать правила личной гигиены. Профилактика является самой надежной защитой от заболеваний, считает Голубев. По его словам, те, кто пренебрегает ежегодной вакцинацией, подвергают себя и собаку неоправданному риску. Прививки нужны даже тем собакам, которые не выходят на улицу, отметил кинолог. Он объяснил это тем, что с улицы источник опасной для собаки инфекции может принести человек."Каждый ответственный владелец должен заботиться о здоровье своего питомца и окружающих его животных и людей. Не принимайте решения об отмене той или иной прививки самостоятельно, всегда консультируйтесь с ветеринарным врачом, это поможет вам сохранить свое здоровье и здоровье вашей собаки", — заключил кинолог.

https://ria.ru/20240225/kinolog-1929332711.html

https://ria.ru/20240204/kinolog-1925280688.html

https://ria.ru/20240121/sobaki-1922562481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир голубев (кинолог), общество, российская кинологическая федерация (ркф)