https://ria.ru/20240317/snaryady-1933647567.html

СМИ: Чехия утверждает, что союзники России поставляют снаряды Украине

СМИ: Чехия утверждает, что союзники России поставляют снаряды Украине - РИА Новости, 17.03.2024

СМИ: Чехия утверждает, что союзники России поставляют снаряды Украине

Чиновники из Чехии утверждают, что некоторые союзные России страны поставляют снаряды Украине, сообщает американская газета Wall Street Journal. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:40

2024-03-17T11:40

2024-03-17T11:49

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Чиновники из Чехии утверждают, что некоторые союзные России страны поставляют снаряды Украине, сообщает американская газета Wall Street Journal. "Чиновники (из Чехии) уклончиво говорят о том, откуда поступают снаряды (Украине), но утверждают, что среди поставщиков есть и союзники России", - говорится в публикации издания, но подробности не приводятся. Газета отмечает, что Чехия начала искать артиллерийские снаряды для Украины незадолго до начала спецоперации России."Чешские чиновники, ответственные за план поставок, говорят, что их усилия начались незадолго до (спецоперации – ред.), - пишет газета.По информации агентства, уже найденные Чехией 800 тысяч снарядов должны быть поставлены партиями до конца этого года. Чехия, по данным агентства, нашла еще 700 тысяч снарядов, которые могут быть закуплены, если удастся собрать соответствующее финансирование.Как рассказал газете уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечны, Чехия в рамках своей инициативы по поиску снарядов для Украины играет роль посредника – страна связывает потенциальных поставщиков с западными странами, которые, в свою очередь, делают заказы и платят за поставки. Сама Чехия берет на себя логистику, организуя поставки снарядов через свою территорию или через третьи страны, при этом "стирая прямую связь" между поставщиком и Украиной, чтобы избежать "гнева Москвы" в отношении стран-союзниц России.Источники заявили газете, что Германия направила на финансирование чешской инициативы по поиску снарядов для Украины более 500 миллионов евро (около 545 миллионов долларов). Финансирование на эту инициативу также предоставляют Канада, Нидерланды и Дания.Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла возможность закупить за пределами Евросоюза 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые страна может поставить Украине в течение нескольких недель при финансовой поддержке со стороны США, Германии, Швеции или других стран. В начале февраля издание ЕС Politico сообщило, что Чехия ищет боеприпасы от оружейных компаний, например, из Южной Кореи, Турции и Южной Африки.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.

https://ria.ru/20240317/mask-1933628508.html

https://ria.ru/20240316/nesposobnost-1933537014.html

https://ria.ru/20240317/prodvizhenie-1933641421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, чехия, сергей лавров, владимир путин, нато