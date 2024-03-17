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Над Белгородской областью уничтожили несколько снарядов ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 17.03.2024 (обновлено: 14:23 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/snaryady-1933601997.html
Над Белгородской областью уничтожили несколько снарядов ВСУ
Над Белгородской областью уничтожили несколько снарядов ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024
Над Белгородской областью уничтожили несколько снарядов ВСУ
Над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО Vampire и три снаряда системы "Ураган", запущенных Украиной, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:49
2024-03-17T14:23
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО Vampire и три снаряда системы "Ураган", запущенных Украиной, сообщили в Минобороны."17 марта около 8:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и трех снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"", — отметили в ведомстве.Дежурные средства российской ПВО уничтожили все реактивные снаряды в воздухе.Перед этим в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. В частности, в субботу утром ВСУ обстреляли Белгород, в результате два человека погибли, еще трое получили ранения.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240317/npz-1933601416.html
белгородская область
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Уничтожение РСЗО REM-70 Vampire ВСУ
Спецназ Росгвардии обнаружил и обеспечил поражение РСЗО REM-70 Vampire ВСУ, которая готовилась к обстрелу Белгорода из Харьковской области
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Над Белгородской областью уничтожили несколько снарядов ВСУ

Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью несколько снарядов ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоеннослужащий бригады войсковой ПВО
Военнослужащий бригады войсковой ПВО - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащий бригады войсковой ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО Vampire и три снаряда системы "Ураган", запущенных Украиной, сообщили в Минобороны.
«
"17 марта около 8:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и трех снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"", — отметили в ведомстве.
Дежурные средства российской ПВО уничтожили все реактивные снаряды в воздухе.
Перед этим в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. В частности, в субботу утром ВСУ обстреляли Белгород, в результате два человека погибли, еще трое получили ранения.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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