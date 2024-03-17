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Над Белгородской областью уничтожили несколько снарядов ВСУ
Над Белгородской областью уничтожили несколько снарядов ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024
Над Белгородской областью уничтожили несколько снарядов ВСУ
Над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО Vampire и три снаряда системы "Ураган", запущенных Украиной, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:49
2024-03-17T08:49
2024-03-17T14:23
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО Vampire и три снаряда системы "Ураган", запущенных Украиной, сообщили в Минобороны."17 марта около 8:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и трех снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"", — отметили в ведомстве.Дежурные средства российской ПВО уничтожили все реактивные снаряды в воздухе.Перед этим в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. В частности, в субботу утром ВСУ обстреляли Белгород, в результате два человека погибли, еще трое получили ранения.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240317/npz-1933601416.html
белгородская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение РСЗО REM-70 Vampire ВСУ
Спецназ Росгвардии обнаружил и обеспечил поражение РСЗО REM-70 Vampire ВСУ, которая готовилась к обстрелу Белгорода из Харьковской области
2024-03-17T08:49
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Над Белгородской областью уничтожили несколько снарядов ВСУ
Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью несколько снарядов ВСУ