https://ria.ru/20240317/snaryady-1933601997.html

Над Белгородской областью уничтожили несколько снарядов ВСУ

Над Белгородской областью уничтожили несколько снарядов ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024

Над Белгородской областью уничтожили несколько снарядов ВСУ

Над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО Vampire и три снаряда системы "Ураган", запущенных Украиной, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:49

2024-03-17T08:49

2024-03-17T14:23

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО Vampire и три снаряда системы "Ураган", запущенных Украиной, сообщили в Минобороны."17 марта около 8:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и трех снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган"", — отметили в ведомстве.Дежурные средства российской ПВО уничтожили все реактивные снаряды в воздухе.Перед этим в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.Украина в последнее время усилила попытки атаковать приграничные регионы России. В частности, в субботу утром ВСУ обстреляли Белгород, в результате два человека погибли, еще трое получили ранения.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240317/npz-1933601416.html

белгородская область

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Уничтожение РСЗО REM-70 Vampire ВСУ Спецназ Росгвардии обнаружил и обеспечил поражение РСЗО REM-70 Vampire ВСУ, которая готовилась к обстрелу Белгорода из Харьковской области 2024-03-17T08:49 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф