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В России одна из самых развитых избирательных систем, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:45 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/sistema-1933766048.html
В России одна из самых развитых избирательных систем, заявил глава СПЧ
В России одна из самых развитых избирательных систем, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 17.03.2024
В России одна из самых развитых избирательных систем, заявил глава СПЧ
Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что в России одна из самых развитых избирательных систем. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:45
2024-03-17T18:45
выборы президента россии — 2024
политика
россия
валерий фадеев
николай харитонов
совет федерации рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что в России одна из самых развитых избирательных систем. "Если говорить об аспектах не морального, не нравственного характера, а технологического, то у нас одна из самых развитых и современных избирательных систем", - сказал Фадеев в прямом эфире студии ситуационного центра ОП РФ. "Можете проголосовать заранее, можете проголосовать традиционно, можете проголосовать онлайн", - добавил он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933753623.html
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политика, россия, валерий фадеев, николай харитонов, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Валерий Фадеев, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик)
В России одна из самых развитых избирательных систем, заявил глава СПЧ

Глава СПЧ Валерий Фадеев: в России одна из самых развитых избирательных систем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что в России одна из самых развитых избирательных систем.
«
"Если говорить об аспектах не морального, не нравственного характера, а технологического, то у нас одна из самых развитых и современных избирательных систем", - сказал Фадеев в прямом эфире студии ситуационного центра ОП РФ.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Иностранные наблюдатели прокомментировали выборы президента России
Вчера, 17:53
«
"Можете проголосовать заранее, можете проголосовать традиционно, можете проголосовать онлайн", - добавил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВалерий ФадеевНиколай ХаритоновСовет Федерации РФЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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