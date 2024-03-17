https://ria.ru/20240317/shtraf-1933773504.html

Наблюдателя на выборах под Саратовом оштрафовали за дискредитацию армии

Наблюдателя на выборах под Саратовом оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 17.03.2024

Наблюдателя на выборах под Саратовом оштрафовали за дискредитацию армии

Суд в городе Балаково Саратовской области оштрафовал на 45 тысяч рублей наблюдателя на выборах президента России за дискредитацию российской армии после... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:25

2024-03-17T19:25

2024-03-17T19:25

выборы президента россии — 2024

политика

россия

саратов

балаково

николай харитонов

владимир путин

владислав даванков

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САРАТОВ, 17 мар – РИА Новости. Суд в городе Балаково Саратовской области оштрафовал на 45 тысяч рублей наблюдателя на выборах президента России за дискредитацию российской армии после высказываний о специальной военной операции, сообщили РИА Новости в областном главке МВД. Ранее в главке сообщили РИА Новости, что полиция в Балаково составила протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ" на 50-летнего местного жителя из-за его высказываний. По данным избиркома области, инцидент произошел на участке № 510 Балаковского района, где в ходе выборов президента РФ наблюдатель от кандидата от КПРФ Николая Харитонова "в разговоре с журналистом высказывал свою позицию, в том числе о специальной военной операции". "Предоставленные полицией административные материалы в отношении балаковца рассмотрены в суде, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе главка. Голосование на нынешних выборах президента впервые проводится три дня - с 15 по 17 марта. По данным избиркома Саратовской области, за первые два дня явка составила 61,82%, а к 18.00 (17.00 мск) воскресенья она увеличилась до 73,6%. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда итоговая явка в регионе составила 66,49%. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

https://ria.ru/20240313/shtraf-1932781100.html

https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html

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саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, саратов, балаково, николай харитонов, владимир путин, владислав даванков