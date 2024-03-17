Наблюдателя на выборах под Саратовом оштрафовали за дискредитацию армии
Саратовский суд оштрафовал наблюдателя на 45 тыс руб за дискредитацию ВС России
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
САРАТОВ, 17 мар – РИА Новости. Суд в городе Балаково Саратовской области оштрафовал на 45 тысяч рублей наблюдателя на выборах президента России за дискредитацию российской армии после высказываний о специальной военной операции, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.
Ранее в главке сообщили РИА Новости, что полиция в Балаково составила протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ" на 50-летнего местного жителя из-за его высказываний. По данным избиркома области, инцидент произошел на участке № 510 Балаковского района, где в ходе выборов президента РФ наблюдатель от кандидата от КПРФ Николая Харитонова "в разговоре с журналистом высказывал свою позицию, в том числе о специальной военной операции".
"Предоставленные полицией административные материалы в отношении балаковца рассмотрены в суде, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе главка.
Голосование на нынешних выборах президента впервые проводится три дня - с 15 по 17 марта. По данным избиркома Саратовской области, за первые два дня явка составила 61,82%, а к 18.00 (17.00 мск) воскресенья она увеличилась до 73,6%.
Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда итоговая явка в регионе составила 66,49%.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.