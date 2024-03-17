https://ria.ru/20240317/sevastopol-1933658156.html
В Севастополе явка на выборах президента превысила 61 процент
В Севастополе явка на выборах президента превысила 61 процент - РИА Новости, 17.03.2024
В Севастополе явка на выборах президента превысила 61 процент
Общая явка на выборах президента РФ в Севастополе превысила 60%, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:34
2024-03-17T12:34
2024-03-17T12:43
выборы президента россии — 2024
политика
севастополь
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Севастополе превысила 60%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно информтабло в пресс-центра ЦИК РФ в Москве, явка избирателей в регионе на 12.00 мск воскресенья составила 61,08%.Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/krym-1933607247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, севастополь, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Севастополь, Россия
В Севастополе явка на выборах президента превысила 61 процент
В Севастополе явка на выборах президента достигла 61,08 процента на 12:00 мск