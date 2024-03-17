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В Севастополе явка на выборах президента превысила 61 процент - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:34 17.03.2024 (обновлено: 12:43 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/sevastopol-1933658156.html
В Севастополе явка на выборах президента превысила 61 процент
В Севастополе явка на выборах президента превысила 61 процент - РИА Новости, 17.03.2024
В Севастополе явка на выборах президента превысила 61 процент
Общая явка на выборах президента РФ в Севастополе превысила 60%, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:34
2024-03-17T12:43
выборы президента россии — 2024
политика
севастополь
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Севастополе превысила 60%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно информтабло в пресс-центра ЦИК РФ в Москве, явка избирателей в регионе на 12.00 мск воскресенья составила 61,08%.Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/krym-1933607247.html
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политика, севастополь, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Севастополь, Россия
В Севастополе явка на выборах президента превысила 61 процент

В Севастополе явка на выборах президента достигла 61,08 процента на 12:00 мск

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России на избирательном участке
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Севастополе превысила 60%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно информтабло в пресс-центра ЦИК РФ в Москве, явка избирателей в регионе на 12.00 мск воскресенья составила 61,08%.
Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаСевастопольРоссия
 
 
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