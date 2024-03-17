https://ria.ru/20240317/sevastopol-1933658156.html

В Севастополе явка на выборах президента превысила 61 процент

В Севастополе явка на выборах президента превысила 61 процент - РИА Новости, 17.03.2024

В Севастополе явка на выборах президента превысила 61 процент

Общая явка на выборах президента РФ в Севастополе превысила 60%, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:34

2024-03-17T12:34

2024-03-17T12:43

выборы президента россии — 2024

политика

севастополь

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Севастополе превысила 60%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно информтабло в пресс-центра ЦИК РФ в Москве, явка избирателей в регионе на 12.00 мск воскресенья составила 61,08%.Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/krym-1933607247.html

севастополь

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, севастополь, россия