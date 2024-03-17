https://ria.ru/20240317/serbiya-1933777534.html

Сербский омбудсмен назвал народ страны хорошим другом России

Сербский омбудсмен назвал народ страны хорошим другом России - РИА Новости, 17.03.2024

Сербский омбудсмен назвал народ страны хорошим другом России

Член правления Европейского института омбудсмена, защитник граждан Республики Сербия Зоран Пашалич во время посещения Общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:49

2024-03-17T19:49

2024-03-17T19:52

россия

москва

сербия

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Член правления Европейского института омбудсмена, защитник граждан Республики Сербия Зоран Пашалич во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве заявил, что население Сербии является хорошим другом для России, отметив, что в республике всегда знают, кто их истинный друг. "Еще хотелось бы заметить, что и среди населения, и среди политических институтов, и сам Зоран - хорошие друзья для Российской Федерации… Мы всегда знаем, кто наш истинный друг, правда, может быть, не всегда об этом говорим и заявляем, но в голове мы всегда это держим", - процитировал переводчик слова Пашалича. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930793031.html

https://ria.ru/20240225/protest-1929385790.html

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россия, москва, сербия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф