https://ria.ru/20240317/sayt-1933627917.html

Сайт ЦИК работает штатно, заявила Памфилова

Сайт ЦИК работает штатно, заявила Памфилова - РИА Новости, 17.03.2024

Сайт ЦИК работает штатно, заявила Памфилова

Сайт Центральной избирательной комиссии работает штатно, сбоев в его работе не зафиксировано, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:37

2024-03-17T10:37

2024-03-17T10:38

выборы президента россии — 2024

элла памфилова

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сайт Центральной избирательной комиссии работает штатно, сбоев в его работе не зафиксировано, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Сайт ЦИК работает штатно, сбоев в работе сайта ЦИК не зафиксировано", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах президента РФ."Только за последние сутки зафиксировано свыше 12 тысяч 600 потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности из сети интернет на сайт ЦИК, в том числе 4 целенаправленных ddos-атаки общей продолжительностью 16 минут", - уточнила она.Внутренними средствами защиты ЦИК, Ростелекомом и Роскомнадзором все атаки были заблокированы.Кроме того, по данным Памфиловой, с начала голосования было заблокировано около 280 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования, из них непосредственно на портал голосования - 215 тысяч атак, почти 65 тысяч – на портал наблюдения за ДЭГ."Справились сейчас, справимся и в дальнейшем, никаких сомнений у нас в этом нет, и в этой кибервойне мы тоже победим", - добавила она.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

элла памфилова, политика, россия, цик рф