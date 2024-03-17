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Сайт ЦИК работает штатно, заявила Памфилова
Сайт ЦИК работает штатно, заявила Памфилова - РИА Новости, 17.03.2024
Сайт ЦИК работает штатно, заявила Памфилова
Сайт Центральной избирательной комиссии работает штатно, сбоев в его работе не зафиксировано, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:37
2024-03-17T10:37
2024-03-17T10:38
выборы президента россии — 2024
элла памфилова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сайт Центральной избирательной комиссии работает штатно, сбоев в его работе не зафиксировано, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Сайт ЦИК работает штатно, сбоев в работе сайта ЦИК не зафиксировано", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах президента РФ."Только за последние сутки зафиксировано свыше 12 тысяч 600 потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности из сети интернет на сайт ЦИК, в том числе 4 целенаправленных ddos-атаки общей продолжительностью 16 минут", - уточнила она.Внутренними средствами защиты ЦИК, Ростелекомом и Роскомнадзором все атаки были заблокированы.Кроме того, по данным Памфиловой, с начала голосования было заблокировано около 280 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования, из них непосредственно на портал голосования - 215 тысяч атак, почти 65 тысяч – на портал наблюдения за ДЭГ."Справились сейчас, справимся и в дальнейшем, никаких сомнений у нас в этом нет, и в этой кибервойне мы тоже победим", - добавила она.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/deg-1933623731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, политика, россия, цик рф
Выборы президента России — 2024, Элла Памфилова, Политика, Россия, ЦИК РФ
Сайт ЦИК работает штатно, заявила Памфилова
Памфилова: сайт ЦИК работает штатно, сбоев не зафиксировано
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сайт Центральной избирательной комиссии работает штатно, сбоев в его работе не зафиксировано, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Сайт ЦИК работает штатно, сбоев в работе сайта ЦИК не зафиксировано", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах президента РФ
.
Более 90 процентов россиян, зарегистрированных на ДЭГ, уже проголосовали
"Только за последние сутки зафиксировано свыше 12 тысяч 600 потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности из сети интернет на сайт ЦИК, в том числе 4 целенаправленных ddos-атаки общей продолжительностью 16 минут", - уточнила она.
Внутренними средствами защиты ЦИК, Ростелекомом и Роскомнадзором все атаки были заблокированы.
Кроме того, по данным Памфиловой, с начала голосования было заблокировано около 280 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования, из них непосредственно на портал голосования - 215 тысяч атак, почти 65 тысяч – на портал наблюдения за ДЭГ.
"Справились сейчас, справимся и в дальнейшем, никаких сомнений у нас в этом нет, и в этой кибервойне мы тоже победим", - добавила она.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Памфилова рассказала о защите системы ГАС "Выборы" от атак