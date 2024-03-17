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Киев дважды бил HIMARS по избирательному участку, заявил Сальдо
Киев дважды бил HIMARS по избирательному участку, заявил Сальдо - РИА Новости, 17.03.2024
Киев дважды бил HIMARS по избирательному участку, заявил Сальдо
Украина дважды ударила из установки РСЗО HIMARS по избирательному участку в Брилевке Херсонской области, пытаясь сорвать выборы президента РФ, причем один из... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:56
2024-03-17T22:56
2024-03-17T22:56
выборы президента россии — 2024
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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. Украина дважды ударила из установки РСЗО HIMARS по избирательному участку в Брилевке Херсонской области, пытаясь сорвать выборы президента РФ, причем один из ударов пришелся по детской площадке, сообщил журналистам губернатор региона Владимир Сальдо. "Тоже уже пали полностью эти люди. Их и людьми то назвать нельзя. Допустим, в том же населенном пункте Брилевка. В первый день голосования удар пришелся по зданию, в котором был избирательный участок, причем стреляли дорогостоящей ракетой. HIMARS, не просто так. И сегодня, уже в третий день голосования, снова по тому же месту ударили HIMARS", - заявил Сальдо. Губернатор подчеркнул, что второй прилет задел детскую площадку и никто не пострадал лишь по счастливой случайности. В течение основного периода голосования на выборах президента РФ с 15 по 17 марта, по сообщениям экстренных служб и избиркома области, украинская сторона неоднократно обстреливала населенные пункты Херсонской области, целясь в избирательные участки. Голосование на выборах президента России в Херсонский области завершилось в 16.00 (совпадает с мск) 17 марта.
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, россия, киев
Выборы президента России — 2024, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Киев
Киев дважды бил HIMARS по избирательному участку, заявил Сальдо
Сальдо: Киев дважды бил HIMARS по избирательному участку, пытаясь сорвать выборы
ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. Украина дважды ударила из установки РСЗО HIMARS по избирательному участку в Брилевке Херсонской области, пытаясь сорвать выборы президента РФ, причем один из ударов пришелся по детской площадке, сообщил журналистам губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Тоже уже пали полностью эти люди. Их и людьми то назвать нельзя. Допустим, в том же населенном пункте Брилевка. В первый день голосования удар пришелся по зданию, в котором был избирательный участок, причем стреляли дорогостоящей ракетой. HIMARS, не просто так. И сегодня, уже в третий день голосования, снова по тому же месту ударили HIMARS", - заявил Сальдо.
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Губернатор подчеркнул, что второй прилет задел детскую площадку и никто не пострадал лишь по счастливой случайности.
В течение основного периода голосования на выборах президента РФ с 15 по 17 марта, по сообщениям экстренных служб и избиркома области, украинская сторона неоднократно обстреливала населенные пункты Херсонской области, целясь в избирательные участки.
Голосование на выборах президента России в Херсонский области завершилось в 16.00 (совпадает с мск) 17 марта.
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