https://ria.ru/20240317/saldo-1933828755.html

Киев дважды бил HIMARS по избирательному участку, заявил Сальдо

Киев дважды бил HIMARS по избирательному участку, заявил Сальдо - РИА Новости, 17.03.2024

Киев дважды бил HIMARS по избирательному участку, заявил Сальдо

Украина дважды ударила из установки РСЗО HIMARS по избирательному участку в Брилевке Херсонской области, пытаясь сорвать выборы президента РФ, причем один из... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:56

2024-03-17T22:56

2024-03-17T22:56

выборы президента россии — 2024

в мире

херсонская область

владимир сальдо

россия

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916400538_0:40:3220:1851_1920x0_80_0_0_a5196a287439e0905ffbb49c1f1760b3.jpg

ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. Украина дважды ударила из установки РСЗО HIMARS по избирательному участку в Брилевке Херсонской области, пытаясь сорвать выборы президента РФ, причем один из ударов пришелся по детской площадке, сообщил журналистам губернатор региона Владимир Сальдо. "Тоже уже пали полностью эти люди. Их и людьми то назвать нельзя. Допустим, в том же населенном пункте Брилевка. В первый день голосования удар пришелся по зданию, в котором был избирательный участок, причем стреляли дорогостоящей ракетой. HIMARS, не просто так. И сегодня, уже в третий день голосования, снова по тому же месту ударили HIMARS", - заявил Сальдо. Губернатор подчеркнул, что второй прилет задел детскую площадку и никто не пострадал лишь по счастливой случайности. В течение основного периода голосования на выборах президента РФ с 15 по 17 марта, по сообщениям экстренных служб и избиркома области, украинская сторона неоднократно обстреливала населенные пункты Херсонской области, целясь в избирательные участки. Голосование на выборах президента России в Херсонский области завершилось в 16.00 (совпадает с мск) 17 марта.

https://ria.ru/20240317/provokatsii-1933777135.html

https://ria.ru/20240317/chuchelo-1933691030.html

херсонская область

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсонская область , владимир сальдо, россия, киев