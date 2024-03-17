https://ria.ru/20240317/rubl-1933581332.html

Аналитик рассказал, каким будет курс рубля на следующей неделе

Аналитик рассказал, каким будет курс рубля на следующей неделе - РИА Новости, 17.03.2024

Аналитик рассказал, каким будет курс рубля на следующей неделе

На следующей неделе динамику рубля определят два важных события – выборы президента России и заседание Центробанка по ставке, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T02:17

2024-03-17T02:17

2024-03-17T05:32

экономика

россия

владислав антонов (аналитик)

эльвира набиуллина

bitriver

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. На следующей неделе динамику рубля определят два важных события – выборы президента России и заседание Центробанка по ставке, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что первый фактор уже учтен рынком, и политическая стабильность оказывает нацвалюте дополнительную поддержку. Банк России, вероятнее всего, тоже оставит ставку без изменений, а вот в ходе последующего выступления глава регулятора Эльвира Набиуллина может сделать ряд важных заявлений.Помимо этого, рынок будет следить за ценами на нефть – если они вырастут до 87,5 долларов за баррель, рост может продолжиться, что окажет рублю дополнительную поддержку.На ближайшей неделе доллар сохранится в пределах 90-93,30 рубля, евро - 99,1-101,8 рубля, юань - 12,5-12,9 рубля, заключил аналитик.

https://ria.ru/20240316/neft-1933328182.html

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россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, владислав антонов (аналитик), эльвира набиуллина, bitriver