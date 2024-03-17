https://ria.ru/20240317/rubl-1933581332.html
Аналитик рассказал, каким будет курс рубля на следующей неделе
Аналитик рассказал, каким будет курс рубля на следующей неделе - РИА Новости, 17.03.2024
Аналитик рассказал, каким будет курс рубля на следующей неделе
На следующей неделе динамику рубля определят два важных события – выборы президента России и заседание Центробанка по ставке, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T02:17
2024-03-17T02:17
2024-03-17T05:32
экономика
россия
владислав антонов (аналитик)
эльвира набиуллина
bitriver
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. На следующей неделе динамику рубля определят два важных события – выборы президента России и заседание Центробанка по ставке, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что первый фактор уже учтен рынком, и политическая стабильность оказывает нацвалюте дополнительную поддержку. Банк России, вероятнее всего, тоже оставит ставку без изменений, а вот в ходе последующего выступления глава регулятора Эльвира Набиуллина может сделать ряд важных заявлений.Помимо этого, рынок будет следить за ценами на нефть – если они вырастут до 87,5 долларов за баррель, рост может продолжиться, что окажет рублю дополнительную поддержку.На ближайшей неделе доллар сохранится в пределах 90-93,30 рубля, евро - 99,1-101,8 рубля, юань - 12,5-12,9 рубля, заключил аналитик.
https://ria.ru/20240316/neft-1933328182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владислав антонов (аналитик), эльвира набиуллина, bitriver
Экономика, Россия, Владислав Антонов (аналитик), Эльвира Набиуллина, BitRiver
Аналитик рассказал, каким будет курс рубля на следующей неделе
Аналитик Антонов спрогнозировал стабильность рубля после выборов президента