Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, каким будет курс рубля на следующей неделе - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 17.03.2024 (обновлено: 05:32 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/rubl-1933581332.html
Аналитик рассказал, каким будет курс рубля на следующей неделе
Аналитик рассказал, каким будет курс рубля на следующей неделе - РИА Новости, 17.03.2024
Аналитик рассказал, каким будет курс рубля на следующей неделе
На следующей неделе динамику рубля определят два важных события – выборы президента России и заседание Центробанка по ставке, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T02:17
2024-03-17T05:32
экономика
россия
владислав антонов (аналитик)
эльвира набиуллина
bitriver
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933562505_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b2a26823879745a9ab27002f4d6aea43.jpg
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. На следующей неделе динамику рубля определят два важных события – выборы президента России и заседание Центробанка по ставке, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что первый фактор уже учтен рынком, и политическая стабильность оказывает нацвалюте дополнительную поддержку. Банк России, вероятнее всего, тоже оставит ставку без изменений, а вот в ходе последующего выступления глава регулятора Эльвира Набиуллина может сделать ряд важных заявлений.Помимо этого, рынок будет следить за ценами на нефть – если они вырастут до 87,5 долларов за баррель, рост может продолжиться, что окажет рублю дополнительную поддержку.На ближайшей неделе доллар сохранится в пределах 90-93,30 рубля, евро - 99,1-101,8 рубля, юань - 12,5-12,9 рубля, заключил аналитик.
https://ria.ru/20240316/neft-1933328182.html
https://ria.ru/20240307/valyuta-1931791514.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933562505_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f6efe06a594d823efb983d554f30158.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владислав антонов (аналитик), эльвира набиуллина, bitriver
Экономика, Россия, Владислав Антонов (аналитик), Эльвира Набиуллина, BitRiver
Аналитик рассказал, каким будет курс рубля на следующей неделе

Аналитик Антонов спрогнозировал стабильность рубля после выборов президента

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. На следующей неделе динамику рубля определят два важных события – выборы президента России и заседание Центробанка по ставке, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Он напомнил, что первый фактор уже учтен рынком, и политическая стабильность оказывает нацвалюте дополнительную поддержку. Банк России, вероятнее всего, тоже оставит ставку без изменений, а вот в ходе последующего выступления глава регулятора Эльвира Набиуллина может сделать ряд важных заявлений.
Нефть - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Утекает сквозь пальцы. Россия рискует потерять источник заработка
16 марта, 08:00
Помимо этого, рынок будет следить за ценами на нефть – если они вырастут до 87,5 долларов за баррель, рост может продолжиться, что окажет рублю дополнительную поддержку.
На ближайшей неделе доллар сохранится в пределах 90-93,30 рубля, евро - 99,1-101,8 рубля, юань - 12,5-12,9 рубля, заключил аналитик.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты
7 марта, 17:33
 
ЭкономикаРоссияВладислав Антонов (аналитик)Эльвира НабиуллинаBitRiver
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала