https://ria.ru/20240317/rozygrysh-1933781224.html

Финальный розыгрыш акции "Миллион призов" пройдет 18 марта

Финальный розыгрыш акции "Миллион призов" пройдет 18 марта - РИА Новости, 17.03.2024

Финальный розыгрыш акции "Миллион призов" пройдет 18 марта

Заключительный розыгрыш акции "Миллион призов" для участников электронного голосования пройдет в Москве в понедельник, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:10

2024-03-17T20:10

2024-03-17T20:10

выборы президента россии — 2024

технологии

москва

россия

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933296408_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_d21268db8f34fa0362ab05800d97762a.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заключительный розыгрыш акции "Миллион призов" для участников электронного голосования пройдет в Москве в понедельник, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Третий, заключительный розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" пройдет в Москве в понедельник, 18 марта. Призовые баллы смогут выиграть горожане, выбравшие электронный формат голосования (онлайн или с помощью терминала электронного голосования) на выборах президента России", - говорится в сообщении. Уточняется, что победителей определят не позднее 10.00. Уведомление о выигрыше участники получат в СМС от имени DIT_MOS, его отправят после 12.00 на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru или при голосовании с использованием терминала. "Получить выигрыш можно, активировав уникальный код участника на сайте "Миллион призов". Нужно зайти на страницу акции, авторизоваться и нажать кнопку "Активировать код". Сделать это необходимо до 23.59 30 апреля", - добавляется в сообщении. Ранее сообщалось, что в Москве для участников электронного голосования на выборах президента РФ пройдёт акция "Выбираем вместе 2024" программы "Миллион призов", в качестве призов будут призовые баллы номиналом 1, 3 и 5 тысяч рублей, умная колонка, а также особые призы для семей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240316/prizy-1933488398.html

https://ria.ru/20240316/pobediteli-1933509826.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, россия, совет федерации рф