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Финальный розыгрыш акции "Миллион призов" пройдет 18 марта - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:10 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/rozygrysh-1933781224.html
Финальный розыгрыш акции "Миллион призов" пройдет 18 марта
Финальный розыгрыш акции "Миллион призов" пройдет 18 марта - РИА Новости, 17.03.2024
Финальный розыгрыш акции "Миллион призов" пройдет 18 марта
Заключительный розыгрыш акции "Миллион призов" для участников электронного голосования пройдет в Москве в понедельник, сообщается на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:10
2024-03-17T20:10
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заключительный розыгрыш акции "Миллион призов" для участников электронного голосования пройдет в Москве в понедельник, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Третий, заключительный розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" пройдет в Москве в понедельник, 18 марта. Призовые баллы смогут выиграть горожане, выбравшие электронный формат голосования (онлайн или с помощью терминала электронного голосования) на выборах президента России", - говорится в сообщении. Уточняется, что победителей определят не позднее 10.00. Уведомление о выигрыше участники получат в СМС от имени DIT_MOS, его отправят после 12.00 на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru или при голосовании с использованием терминала. "Получить выигрыш можно, активировав уникальный код участника на сайте "Миллион призов". Нужно зайти на страницу акции, авторизоваться и нажать кнопку "Активировать код". Сделать это необходимо до 23.59 30 апреля", - добавляется в сообщении. Ранее сообщалось, что в Москве для участников электронного голосования на выборах президента РФ пройдёт акция "Выбираем вместе 2024" программы "Миллион призов", в качестве призов будут призовые баллы номиналом 1, 3 и 5 тысяч рублей, умная колонка, а также особые призы для семей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240316/prizy-1933488398.html
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технологии, москва, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Технологии, Москва, Россия, Совет Федерации РФ
Финальный розыгрыш акции "Миллион призов" пройдет 18 марта

Москвичи смогут поучаствовать в финальном розыгрыше "Миллиона призов" 18 марта

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах президента России
Люди голосуют на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Люди голосуют на выборах президента России
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заключительный розыгрыш акции "Миллион призов" для участников электронного голосования пройдет в Москве в понедельник, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Третий, заключительный розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов" пройдет в Москве в понедельник, 18 марта. Призовые баллы смогут выиграть горожане, выбравшие электронный формат голосования (онлайн или с помощью терминала электронного голосования) на выборах президента России", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что победителей определят не позднее 10.00. Уведомление о выигрыше участники получат в СМС от имени DIT_MOS, его отправят после 12.00 на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru или при голосовании с использованием терминала.
«
"Получить выигрыш можно, активировав уникальный код участника на сайте "Миллион призов". Нужно зайти на страницу акции, авторизоваться и нажать кнопку "Активировать код". Сделать это необходимо до 23.59 30 апреля", - добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве для участников электронного голосования на выборах президента РФ пройдёт акция "Выбираем вместе 2024" программы "Миллион призов", в качестве призов будут призовые баллы номиналом 1, 3 и 5 тысяч рублей, умная колонка, а также особые призы для семей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Выборы президента России — 2024ТехнологииМоскваРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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