https://ria.ru/20240317/rovenki-1933651673.html

ВСУ трижды атаковали город Ровеньки в ЛНР дронами

ВСУ трижды атаковали город Ровеньки в ЛНР дронами - РИА Новости, 17.03.2024

ВСУ трижды атаковали город Ровеньки в ЛНР дронами

ВСУ трижды за воскресенье атаковали дронами город Ровеньки в ЛНР, где находится крупная нефтебаза, повреждены жилые дома, информирует администрация города в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:05

2024-03-17T12:05

2024-03-17T12:05

выборы президента россии — 2024

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. ВСУ трижды за воскресенье атаковали дронами город Ровеньки в ЛНР, где находится крупная нефтебаза, повреждены жилые дома, информирует администрация города в Telegram-канале. Ранее глава администрации города Алчевска в ЛНР Альберт Апшев сообщил, что ВСУ утром 17 марта ударил по жилому многоквартирному дому в городе. По предварительным данным, атака произошла с помощью дрона, пострадавших нет.. "Враг сегодня трижды атаковал наш населенный пункт. Вооруженные формирования Украины направили беспилотники кустарного производства в район города Ровеньки, где находится нефтебаза. В результате повреждены восемь частных жилых домов", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что никто не пострадал. Пожилую женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться, эвакуировали из поврежденного здания. "В ключевой день выборов враг всеми силами пытается запугать наших жителей. Но сорвать процесс не получится! Мы видим, что жители Ровеньков активно идут голосовать", - добавили в администрации. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, происшествия