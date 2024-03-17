ВСУ трижды атаковали город Ровеньки в ЛНР дронами
ВСУ трижды в воскресенье атаковали Ровеньки в ЛНР дронами, никто не пострадал
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. ВСУ трижды за воскресенье атаковали дронами город Ровеньки в ЛНР, где находится крупная нефтебаза, повреждены жилые дома, информирует администрация города в Telegram-канале.
Ранее глава администрации города Алчевска в ЛНР Альберт Апшев сообщил, что ВСУ утром 17 марта ударил по жилому многоквартирному дому в городе. По предварительным данным, атака произошла с помощью дрона, пострадавших нет..
"Враг сегодня трижды атаковал наш населенный пункт. Вооруженные формирования Украины направили беспилотники кустарного производства в район города Ровеньки, где находится нефтебаза. В результате повреждены восемь частных жилых домов", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что никто не пострадал. Пожилую женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться, эвакуировали из поврежденного здания.
"В ключевой день выборов враг всеми силами пытается запугать наших жителей. Но сорвать процесс не получится! Мы видим, что жители Ровеньков активно идут голосовать", - добавили в администрации.
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