https://ria.ru/20240317/rossiyanka-1933712196.html
Похищенную в Мексике россиянку отпустили
Похищенную в Мексике россиянку отпустили - РИА Новости, 17.03.2024
Похищенную в Мексике россиянку отпустили
Похищенную в Мексике у границы с США россиянку Марию Ригович отпустили, сообщило посольство Москвы в Мехико в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:34
2024-03-17T15:34
2024-03-17T20:46
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Похищенную в Мексике у границы с США россиянку Марию Ригович отпустили, сообщило посольство Москвы в Мехико в социальной сети "ВКонтакте"."Согласно имеющейся на данный момент информации, похищенная россиянка сейчас находится в полицейском участке Рейносы. Она была освобождена без выплаты похитителям запрошенного выкупа", — уточнили в дипмиссии.Сегодня пресс-атташе дипмиссии Андрей Земский сообщил РИА Новости, что российские дипломаты в Мехико находятся в контакте с силовиками из-за похищения Ригович. Как рассказал СМИ муж похищенной москвички, 14 марта она ехала на автомобиле в город Рейноса, который располагается прямо на границе двух стран, вместе с ней была местная семья из города Монтеррей. Девушка успела сообщить, что за ними "гонятся из картеля", после этого она не выходила на связь. Позднее она отправила мужу сообщение, попросив перевести 1,5 тысячи долларов на карту, номер которой "она скажет". Накануне грузинский телеканал "Мтавари" сообщил, что на американо-мексиканской границе наркокартель похитил 120 иностранных граждан, пытавшихся попасть в США нелегальным путем. Среди похищенных 30 граждан Грузии. Похитители требуют выкуп в размере 90 тысяч долларов.
https://ria.ru/20240317/pokhischenie-1933580653.html
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в мире, сша, мексика, мехико (штат)
В мире, США, Мексика, Мехико (штат)
Похищенную в Мексике россиянку отпустили
Посольство России в Мексике: похищенную россиянку Марию Ригович отпустили