https://ria.ru/20240317/resurs-1933776931.html

Роскомнадзор заблокировал более тысячи ресурсов с призывами к срыву выборов

Роскомнадзор заблокировал более тысячи ресурсов с призывами к срыву выборов - РИА Новости, 17.03.2024

Роскомнадзор заблокировал более тысячи ресурсов с призывами к срыву выборов

Роскомнадзор заблокировал более 1 тысячи ресурсов с призывами к срывам выборов президента РФ, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:45

2024-03-17T19:45

2024-03-17T20:18

выборы президента россии — 2024

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал более 1 тысячи ресурсов с призывами к срывам выборов президента РФ, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев в рамках заседания ЦИК."В ходе мониторинга информпространства мы выявили и в дальнейшем удалили или заблокировали порядка 1,3 тысячи ресурсов и публикаций, содержащих призывы к участиям в несогласованных массовых мероприятиях, проведение которых было запланировано в период выборов президента РФ с целью срыва этих выборов", - заявил Зайцев.По его словам, также есть случаи размещения на различных сайтах деструктивной видеорекламы, направленной на срыв выборов, фиксируется создание фальшивых аккаунтов в соцсетях и фальшивых сайтов ЦИК России и территориальных избирательных комиссий. Все выявленные ресурсы были заблокированы, удалены или же помечены как фейковые.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, политика