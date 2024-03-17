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Роскомнадзор заблокировал более тысячи ресурсов с призывами к срыву выборов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:45 17.03.2024 (обновлено: 20:18 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/resurs-1933776931.html
Роскомнадзор заблокировал более тысячи ресурсов с призывами к срыву выборов
Роскомнадзор заблокировал более тысячи ресурсов с призывами к срыву выборов - РИА Новости, 17.03.2024
Роскомнадзор заблокировал более тысячи ресурсов с призывами к срыву выборов
Роскомнадзор заблокировал более 1 тысячи ресурсов с призывами к срывам выборов президента РФ, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:45
2024-03-17T20:18
выборы президента россии — 2024
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал более 1 тысячи ресурсов с призывами к срывам выборов президента РФ, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев в рамках заседания ЦИК."В ходе мониторинга информпространства мы выявили и в дальнейшем удалили или заблокировали порядка 1,3 тысячи ресурсов и публикаций, содержащих призывы к участиям в несогласованных массовых мероприятиях, проведение которых было запланировано в период выборов президента РФ с целью срыва этих выборов", - заявил Зайцев.По его словам, также есть случаи размещения на различных сайтах деструктивной видеорекламы, направленной на срыв выборов, фиксируется создание фальшивых аккаунтов в соцсетях и фальшивых сайтов ЦИК России и территориальных избирательных комиссий. Все выявленные ресурсы были заблокированы, удалены или же помечены как фейковые.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/lozh-1933474662.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, политика
Выборы президента России — 2024, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Политика
Роскомнадзор заблокировал более тысячи ресурсов с призывами к срыву выборов

РКН заблокировал более тысячи ресурсов с призывами к срыву выборов президента РФ

© Fotolia / maxkabakovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Fotolia / maxkabakov
Блокировка доступа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал более 1 тысячи ресурсов с призывами к срывам выборов президента РФ, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев в рамках заседания ЦИК.
"В ходе мониторинга информпространства мы выявили и в дальнейшем удалили или заблокировали порядка 1,3 тысячи ресурсов и публикаций, содержащих призывы к участиям в несогласованных массовых мероприятиях, проведение которых было запланировано в период выборов президента РФ с целью срыва этих выборов", - заявил Зайцев.
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По его словам, также есть случаи размещения на различных сайтах деструктивной видеорекламы, направленной на срыв выборов, фиксируется создание фальшивых аккаунтов в соцсетях и фальшивых сайтов ЦИК России и территориальных избирательных комиссий. Все выявленные ресурсы были заблокированы, удалены или же помечены как фейковые.
Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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