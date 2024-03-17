https://ria.ru/20240317/rassledovanie-1933737569.html

Путин поручил обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 к 1 июля

Путин поручил обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 к 1 июля - РИА Новости, 17.03.2024

Путин поручил обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 к 1 июля

Владимир Путин поручил Следственному комитету обнародовать результаты расследования причин крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, соответствующий... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:57

2024-03-17T16:57

2024-03-17T18:55

крушение ил-76 в белгородской области

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

белгородская область

александр бастрыкин

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил Следственному комитету обнародовать результаты расследования причин крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Уточняется, что доклад необходимо предоставить до 1 июля. Ответственным назначили главу ведомства Александра Бастрыкина.ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240305/krushenie-1931327137.html

https://ria.ru/20240301/il-76-1930386676.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, белгородская область, александр бастрыкин