Путин поручил обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 к 1 июля
Путин поручил СК обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 с пленными
© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил Следственному комитету обнародовать результаты расследования причин крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Уточняется, что доклад необходимо предоставить до 1 июля. Ответственным назначили главу ведомства Александра Бастрыкина.
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.
Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.