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Путин поручил обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 к 1 июля - РИА Новости, 17.03.2024
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16:57 17.03.2024 (обновлено: 18:55 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/rassledovanie-1933737569.html
Путин поручил обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 к 1 июля
Путин поручил обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 к 1 июля - РИА Новости, 17.03.2024
Путин поручил обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 к 1 июля
Владимир Путин поручил Следственному комитету обнародовать результаты расследования причин крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, соответствующий... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:57
2024-03-17T18:55
крушение ил-76 в белгородской области
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
белгородская область
александр бастрыкин
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил Следственному комитету обнародовать результаты расследования причин крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Уточняется, что доклад необходимо предоставить до 1 июля. Ответственным назначили главу ведомства Александра Бастрыкина.ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240305/krushenie-1931327137.html
https://ria.ru/20240301/il-76-1930386676.html
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крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, белгородская область, александр бастрыкин
Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин, Белгородская область, Александр Бастрыкин
Путин поручил обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 к 1 июля

Путин поручил СК обнародовать результаты расследования крушения Ил-76 с пленными

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин поручил Следственному комитету обнародовать результаты расследования причин крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Уточняется, что доклад необходимо предоставить до 1 июля. Ответственным назначили главу ведомства Александра Бастрыкина.
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Нарышкин прокомментировал реакцию США на уничтожение Ил-76 с пленными
5 марта, 21:15
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.
Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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1 марта, 05:33
 
Крушение Ил-76 в Белгородской областиПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинБелгородская областьАлександр Бастрыкин
 
 
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