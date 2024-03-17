Рейтинг@Mail.ru
Центробанк подал заявление к "Киви банку" - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/qiwi-1933701964.html
Центробанк подал заявление к "Киви банку"
Центробанк подал заявление к "Киви банку" - РИА Новости, 17.03.2024
Центробанк подал заявление к "Киви банку"
Арбитражный суд Москвы 14 марта зарегистрировал заявление Банка России к АО "Киви банк", у которого в феврале была отозвана лицензия, следует из информации в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:06
2024-03-17T15:06
экономика
москва
агентство по страхованию вкладов
центральный банк рф (цб рф)
отзыв лицензии у киви банка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928780555_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_17e4b9ca74e3006e7b4a535cbf37bcd0.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 14 марта зарегистрировал заявление Банка России к АО "Киви банк", у которого в феврале была отозвана лицензия, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Предмет и основания требований в материалах суда пока не сообщаются, к рассмотрению заявление на данный момент не принято. Предположительно обращение ЦБ РФ в суд является заявлением о принудительной ликвидации "Киви банка". В соответствии с нормами "Закона о банках и банковской деятельности" Банк России "в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации". Заявление Банка России распределено судье Светлане Ласкиной, которая входит в судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. Дела о ликвидации банков относятся к этой категории споров. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка" (89-е место в банковской системе по величине активов), возложив функции временной администрации на Агентство по страхованию вкладов. Такое решение ЦБ обосновал, в том числе, тем, что банк систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства. "Закон о банках и банковской деятельности" предписывает арбитражному суду рассмотреть заявление Банка России о принудительной ликвидации кредитной организации в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи указанного заявления. Группа Qiwi в январе 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки, как сообщалось, составила 23,75 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240305/kivibank-1931181076.html
https://ria.ru/20240226/qiwi-1929658948.html
https://ria.ru/20240314/integratsiya-1933035581.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928780555_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_63bc60473952d46c333e87083728dcfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), отзыв лицензии у киви банка
Экономика, Москва, Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Отзыв лицензии у КИВИ Банка
Центробанк подал заявление к "Киви банку"

Арбитражный суд в Москве зарегистрировал заявление ЦБ к "Киви банку"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтделение банка QIWI
Отделение банка QIWI - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Отделение банка QIWI. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 14 марта зарегистрировал заявление Банка России к АО "Киви банк", у которого в феврале была отозвана лицензия, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Предмет и основания требований в материалах суда пока не сообщаются, к рассмотрению заявление на данный момент не принято.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В АСВ назвали причину иска "Киви банка" к его собственникам
5 марта, 12:19
Предположительно обращение ЦБ РФ в суд является заявлением о принудительной ликвидации "Киви банка". В соответствии с нормами "Закона о банках и банковской деятельности" Банк России "в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации".
Заявление Банка России распределено судье Светлане Ласкиной, которая входит в судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. Дела о ликвидации банков относятся к этой категории споров.
Логотип компании Qiwi - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Группа Qiwi рассказала о последствиях отзыва лицензии у КИВИ банка
26 февраля, 22:07
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка" (89-е место в банковской системе по величине активов), возложив функции временной администрации на Агентство по страхованию вкладов. Такое решение ЦБ обосновал, в том числе, тем, что банк систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства.
"Закон о банках и банковской деятельности" предписывает арбитражному суду рассмотреть заявление Банка России о принудительной ликвидации кредитной организации в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи указанного заявления.
Группа Qiwi в январе 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки, как сообщалось, составила 23,75 миллиарда рублей.
Росбанк - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Эксперт оценил возможную стоимость покупки Росбанка группой "Тинькофф"
14 марта, 18:37
 
ЭкономикаМоскваАгентство по страхованию вкладовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Отзыв лицензии у КИВИ Банка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала