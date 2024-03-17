https://ria.ru/20240317/qiwi-1933701964.html
Центробанк подал заявление к "Киви банку"
Центробанк подал заявление к "Киви банку" - РИА Новости, 17.03.2024
Центробанк подал заявление к "Киви банку"
Арбитражный суд Москвы 14 марта зарегистрировал заявление Банка России к АО "Киви банк", у которого в феврале была отозвана лицензия, следует из информации в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:06
2024-03-17T15:06
2024-03-17T15:06
экономика
москва
агентство по страхованию вкладов
центральный банк рф (цб рф)
отзыв лицензии у киви банка
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 14 марта зарегистрировал заявление Банка России к АО "Киви банк", у которого в феврале была отозвана лицензия, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Предмет и основания требований в материалах суда пока не сообщаются, к рассмотрению заявление на данный момент не принято. Предположительно обращение ЦБ РФ в суд является заявлением о принудительной ликвидации "Киви банка". В соответствии с нормами "Закона о банках и банковской деятельности" Банк России "в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации". Заявление Банка России распределено судье Светлане Ласкиной, которая входит в судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. Дела о ликвидации банков относятся к этой категории споров. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка" (89-е место в банковской системе по величине активов), возложив функции временной администрации на Агентство по страхованию вкладов. Такое решение ЦБ обосновал, в том числе, тем, что банк систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства. "Закон о банках и банковской деятельности" предписывает арбитражному суду рассмотреть заявление Банка России о принудительной ликвидации кредитной организации в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи указанного заявления. Группа Qiwi в январе 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки, как сообщалось, составила 23,75 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240305/kivibank-1931181076.html
https://ria.ru/20240226/qiwi-1929658948.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф), отзыв лицензии у киви банка
Экономика, Москва, Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Отзыв лицензии у КИВИ Банка
Центробанк подал заявление к "Киви банку"
Арбитражный суд в Москве зарегистрировал заявление ЦБ к "Киви банку"
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 14 марта зарегистрировал заявление Банка России к АО "Киви банк", у которого в феврале была отозвана лицензия, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Предмет и основания требований в материалах суда пока не сообщаются, к рассмотрению заявление на данный момент не принято.
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Предположительно обращение ЦБ РФ
в суд является заявлением о принудительной ликвидации "Киви банка". В соответствии с нормами "Закона о банках и банковской деятельности" Банк России "в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации".
Заявление Банка России распределено судье Светлане Ласкиной, которая входит в судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. Дела о ликвидации банков относятся к этой категории споров.
Группа Qiwi рассказала о последствиях отзыва лицензии у КИВИ банка
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка" (89-е место в банковской системе по величине активов), возложив функции временной администрации на Агентство по страхованию вкладов
. Такое решение ЦБ обосновал, в том числе, тем, что банк систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства.
"Закон о банках и банковской деятельности" предписывает арбитражному суду рассмотреть заявление Банка России о принудительной ликвидации кредитной организации в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи указанного заявления.
Группа Qiwi в январе 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки, как сообщалось, составила 23,75 миллиарда рублей.
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