https://ria.ru/20240317/pvo-1933691366.html
В Запорожской области рассказали детали об отражении атаки украинских БПЛА
В Запорожской области рассказали детали об отражении атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 17.03.2024
В Запорожской области рассказали детали об отражении атаки украинских БПЛА
Российская система противовоздушной обороны отразила массированную атаку украинских дронов на Каменско-Днепровский район Запорожской области, сообщил РИА... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:31
2024-03-17T14:31
2024-03-17T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны отразила массированную атаку украинских дронов на Каменско-Днепровский район Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Ранее в избирательной комиссии Запорожской области сообщили, что в городе Каменка-Днепровская в воскресенье утром дроны нанесли удар по избирательному участку в Доме культуры, возник пожар. Участок переместили в резервное безопасное помещение. "Наша система ПВО и РЭБ отразила массированную атаку вражеских дронов на Каменско-Днепровский район и город", - сказал Рогов. По его словам, за последние три дня враг запустил более 60 ударных дронов, в том числе с кассетными боеприпасами, по Каменско-Днепровскому району. В то же время Рогов подчеркнул, что несмотря на атаки, выборы продолжаются. Пожар на избирательном участке в Каменке-Днепровской потушен. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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запорожская область, владимир рогов, россия, днепр (город), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Днепр (город), Происшествия
В Запорожской области рассказали детали об отражении атаки украинских БПЛА
Рогов: ПВО отразила атаку украинских дронов в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны отразила массированную атаку украинских дронов на Каменско-Днепровский район Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Ранее в избирательной комиссии Запорожской области сообщили, что в городе Каменка-Днепровская в воскресенье утром дроны нанесли удар по избирательному участку в Доме культуры, возник пожар. Участок переместили в резервное безопасное помещение.
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
"Наша система ПВО и РЭБ отразила массированную атаку вражеских дронов на Каменско-Днепровский район и город", - сказал Рогов.
По его словам, за последние три дня враг запустил более 60 ударных дронов, в том числе с кассетными боеприпасами, по Каменско-Днепровскому району.
В то же время Рогов подчеркнул, что несмотря на атаки, выборы продолжаются. Пожар на избирательном участке в Каменке-Днепровской потушен.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра
. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев
не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье
, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
.
Для Европы война против России становится неизбежной