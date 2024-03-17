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Никто не сможет подавить волю и сознание россиян, заявил Путин

Никто не сможет подавить волю и сознание россиян, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024

Никто не сможет подавить волю и сознание россиян, заявил Путин

Ни у кого в истории никогда не получалось подавить наши волю и сознание, это не получилось сейчас и не получится никогда, заявил кандидат в президенты РФ и... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-17T23:58

2024-03-17T23:58

2024-03-18T00:12

выборы президента россии — 2024

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ни у кого в истории никогда не получалось подавить наши волю и сознание, это не получилось сейчас и не получится никогда, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с волонтерами в своем избирательном штабе."Конечно, у нас впереди много задач, но когда мы консолидированы и, мне думается, что для всех это понятно, кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание, ни у кого никогда, как я уже говорил, ничего подобного в истории не получалось, сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда", - сказал Путин.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, политика