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Никто не сможет подавить волю и сознание россиян, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:58 17.03.2024 (обновлено: 00:12 18.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933843243.html
Никто не сможет подавить волю и сознание россиян, заявил Путин
Никто не сможет подавить волю и сознание россиян, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
Никто не сможет подавить волю и сознание россиян, заявил Путин
Ни у кого в истории никогда не получалось подавить наши волю и сознание, это не получилось сейчас и не получится никогда, заявил кандидат в президенты РФ и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-17T23:58
2024-03-18T00:12
выборы президента россии — 2024
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ни у кого в истории никогда не получалось подавить наши волю и сознание, это не получилось сейчас и не получится никогда, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с волонтерами в своем избирательном штабе."Конечно, у нас впереди много задач, но когда мы консолидированы и, мне думается, что для всех это понятно, кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание, ни у кого никогда, как я уже говорил, ничего подобного в истории не получалось, сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Россия, Политика
Никто не сможет подавить волю и сознание россиян, заявил Путин

Путин: ни у кого никогда не получится подавить волю и сознание россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ни у кого в истории никогда не получалось подавить наши волю и сознание, это не получилось сейчас и не получится никогда, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с волонтерами в своем избирательном штабе.
"Конечно, у нас впереди много задач, но когда мы консолидированы и, мне думается, что для всех это понятно, кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание, ни у кого никогда, как я уже говорил, ничего подобного в истории не получалось, сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда", - сказал Путин.
© ИнфографикаРезультаты Владимира Путина на президентских выборах
Результаты Владимира Путина на президентских выборах
© Инфографика
Результаты Владимира Путина на президентских выборах
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
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