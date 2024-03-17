https://ria.ru/20240317/putin-1933842484.html

Путин поблагодарил российских бойцов за защиту страны

Путин поблагодарил российских бойцов за защиту страны - РИА Новости, 18.03.2024

Путин поблагодарил российских бойцов за защиту страны

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с сотрудниками своего избирательного штаба выразил особые слова благодарности... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-17T23:55

2024-03-17T23:55

2024-03-18T00:07

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с сотрудниками своего избирательного штаба выразил особые слова благодарности российским военным, которые обеспечивают защиту страны."Конечно, сегодня в тех условиях, в которых мы живем, особые слова благодарности нашим воинам, ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее развития и существования, которые не жалеют себя, рискуют своим здоровьем и жизнью, обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых, а на самом деле исторических территориях российских, да и вообще страны в целом", - сказал Путин.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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2024

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

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