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Путин поблагодарил российских бойцов за защиту страны - РИА Новости, 18.03.2024
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23:55 17.03.2024 (обновлено: 00:07 18.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933842484.html
Путин поблагодарил российских бойцов за защиту страны
Путин поблагодарил российских бойцов за защиту страны - РИА Новости, 18.03.2024
Путин поблагодарил российских бойцов за защиту страны
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с сотрудниками своего избирательного штаба выразил особые слова благодарности... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-17T23:55
2024-03-18T00:07
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с сотрудниками своего избирательного штаба выразил особые слова благодарности российским военным, которые обеспечивают защиту страны."Конечно, сегодня в тех условиях, в которых мы живем, особые слова благодарности нашим воинам, ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее развития и существования, которые не жалеют себя, рискуют своим здоровьем и жизнью, обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых, а на самом деле исторических территориях российских, да и вообще страны в целом", - сказал Путин.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Путин поблагодарил российских бойцов за защиту страны

Путин поблагодарил российских бойцов, которые не жалеют себя, защищая страну

© Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
© Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с сотрудниками своего избирательного штаба выразил особые слова благодарности российским военным, которые обеспечивают защиту страны.
"Конечно, сегодня в тех условиях, в которых мы живем, особые слова благодарности нашим воинам, ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее развития и существования, которые не жалеют себя, рискуют своим здоровьем и жизнью, обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых, а на самом деле исторических территориях российских, да и вообще страны в целом", - сказал Путин.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.
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