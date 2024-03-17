https://ria.ru/20240317/putin-1933842245.html

Путин назвал народ источником власти в России

Путин назвал народ источником власти в России - РИА Новости, 18.03.2024

Путин назвал народ источником власти в России

Источником власти в России является народ, заявил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-17T23:54

2024-03-17T23:54

2024-03-18T00:05

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

политика

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Источником власти в России является народ, заявил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин."Источником власти в стране является российский народ", - сказал Путин во время посещения своего избирательного штаба.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, политика, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)