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Путин назвал народ источником власти в России
Путин назвал народ источником власти в России - РИА Новости, 18.03.2024
Путин назвал народ источником власти в России
Источником власти в России является народ, заявил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-17T23:54
2024-03-17T23:54
2024-03-18T00:05
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
политика
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Источником власти в России является народ, заявил кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин."Источником власти в стране является российский народ", - сказал Путин во время посещения своего избирательного штаба.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Политика, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
Путин назвал народ источником власти в России
Путин заявил, что источником власти в России является народ