https://ria.ru/20240317/putin-1933841898.html

Путин лидирует в Саратовской области с 90,83 процента голосов

Путин лидирует в Саратовской области с 90,83 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Саратовской области с 90,83 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Саратовской области с 90,83% после обработки 70,70% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:53

2024-03-17T23:53

2024-03-17T23:57

выборы президента россии — 2024

политика

саратовская область

россия

николай харитонов

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

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САРАТОВ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Саратовской области с 90,83% после обработки 70,70% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные избиркома региона.Согласно данным, опубликованным на табло в пресс-центре облизбиркома, Путин набирает 90,83% голосов, Николай Харитонов - 4,91%, Леонид Слуцкий - 2,01%, Владислав Даванков - 1,51%.Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. По данным избиркома Саратовской области, к 18.00 (17.00 мск) воскресенья явка составила 73,60%. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, тогда голосование проходило один день, а итоговая явка в регионе составила 66,49%.

https://ria.ru/20240317/putin-1933841585.html

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политика, саратовская область, россия, николай харитонов, владимир путин, леонид слуцкий (политик)