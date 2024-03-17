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Путин лидирует в Саратовской области с 90,83 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:53 17.03.2024 (обновлено: 23:57 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933841898.html
Путин лидирует в Саратовской области с 90,83 процента голосов
Путин лидирует в Саратовской области с 90,83 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Саратовской области с 90,83 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Саратовской области с 90,83% после обработки 70,70% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:53
2024-03-17T23:57
выборы президента россии — 2024
политика
саратовская область
россия
николай харитонов
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
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САРАТОВ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Саратовской области с 90,83% после обработки 70,70% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные избиркома региона.Согласно данным, опубликованным на табло в пресс-центре облизбиркома, Путин набирает 90,83% голосов, Николай Харитонов - 4,91%, Леонид Слуцкий - 2,01%, Владислав Даванков - 1,51%.Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. По данным избиркома Саратовской области, к 18.00 (17.00 мск) воскресенья явка составила 73,60%. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, тогда голосование проходило один день, а итоговая явка в регионе составила 66,49%.
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политика, саратовская область, россия, николай харитонов, владимир путин, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Саратовская область, Россия, Николай Харитонов, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик)
Путин лидирует в Саратовской области с 90,83 процента голосов

Путин лидирует в Саратовской области с 90,83% после обработки 70,70% протоколов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭкран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ
Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ
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САРАТОВ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Саратовской области с 90,83% после обработки 70,70% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные избиркома региона.
Согласно данным, опубликованным на табло в пресс-центре облизбиркома, Путин набирает 90,83% голосов, Николай Харитонов - 4,91%, Леонид Слуцкий - 2,01%, Владислав Даванков - 1,51%.
Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. По данным избиркома Саратовской области, к 18.00 (17.00 мск) воскресенья явка составила 73,60%. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, тогда голосование проходило один день, а итоговая явка в регионе составила 66,49%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Путин заявил, что ему приятно быть в этот вечер с соратниками
Вчера, 23:52
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСаратовская областьРоссияНиколай ХаритоновВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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