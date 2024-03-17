https://ria.ru/20240317/putin-1933841898.html
Путин лидирует в Саратовской области с 90,83 процента голосов
Путин лидирует в Саратовской области с 90,83 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Саратовской области с 90,83 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Саратовской области с 90,83% после обработки 70,70% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:53
2024-03-17T23:53
2024-03-17T23:57
выборы президента россии — 2024
политика
саратовская область
россия
николай харитонов
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933841065_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_8f422d24408deb73bff427187674e172.jpg
САРАТОВ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Саратовской области с 90,83% после обработки 70,70% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные избиркома региона.Согласно данным, опубликованным на табло в пресс-центре облизбиркома, Путин набирает 90,83% голосов, Николай Харитонов - 4,91%, Леонид Слуцкий - 2,01%, Владислав Даванков - 1,51%.Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. По данным избиркома Саратовской области, к 18.00 (17.00 мск) воскресенья явка составила 73,60%. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, тогда голосование проходило один день, а итоговая явка в регионе составила 66,49%.
https://ria.ru/20240317/putin-1933841585.html
саратовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933841065_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_51feaeef88028b5eced6f247da4aaff3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, саратовская область, россия, николай харитонов, владимир путин, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Саратовская область, Россия, Николай Харитонов, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик)
Путин лидирует в Саратовской области с 90,83 процента голосов
Путин лидирует в Саратовской области с 90,83% после обработки 70,70% протоколов