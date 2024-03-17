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Путин заявил, что ему приятно быть в этот вечер с соратниками - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:52 17.03.2024 (обновлено: 23:59 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933841585.html
Путин заявил, что ему приятно быть в этот вечер с соратниками
Путин заявил, что ему приятно быть в этот вечер с соратниками - РИА Новости, 17.03.2024
Путин заявил, что ему приятно быть в этот вечер с соратниками
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с волонтерами в своем избирательном штабе заявил, что ему приятно быть в этот РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:52
2024-03-17T23:59
выборы президента россии — 2024
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с волонтерами в своем избирательном штабе заявил, что ему приятно быть в этот вечер со своими соратниками и единомышленниками."Мне очень приятно в этот вечер быть вместе с членами своей команды, со своими единомышленниками, соратниками. Когда мы употребляем это слово - соратник, мы как правило подразумеваем как раз людей, которые близко мыслят, сопереживают, которые имеют общие цели - единомышленников", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240317/putin-1933843381.html
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владимир путин, россия
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Россия
Путин заявил, что ему приятно быть в этот вечер с соратниками

Путин заявил, что ему приятно быть в этот вечер со своими соратниками

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин на встрече с волонтерами в своем избирательном штабе заявил, что ему приятно быть в этот вечер со своими соратниками и единомышленниками.
«
"Мне очень приятно в этот вечер быть вместе с членами своей команды, со своими единомышленниками, соратниками. Когда мы употребляем это слово - соратник, мы как правило подразумеваем как раз людей, которые близко мыслят, сопереживают, которые имеют общие цели - единомышленников", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Вчера, 23:58
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинРоссия
 
 
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