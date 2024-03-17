https://ria.ru/20240317/putin-1933840948.html

Путин лидирует в Ульяновской области с 83,69 процента голосов

Путин лидирует в Ульяновской области с 83,69 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Ульяновской области с 83,69 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ульяновской области с 83,69% голосов после обработки 87% протоколов, сообщил избирком региона в своем... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:50

2024-03-17T23:50

2024-03-17T23:55

выборы президента россии — 2024

политика

ульяновская область

владислав даванков

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

россия

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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ульяновской области с 83,69% голосов после обработки 87% протоколов, сообщил избирком региона в своем Telegram-канале."К этому времени обработано 87% протоколов УИК. Согласно этим данным. голоса избирателей распределись следующим образом: Владислав Даванков - 4,8%, Владимир Путин - 83,69%, Леонид Слуцкий - 3,69%, Николай Харитонов - 5,84%", - говорится в сообщении избиркома области.Итоговая явка, по предварительным данным, составила 72,84%.

https://ria.ru/20240317/putin-1933842245.html

ульяновская область

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политика, ульяновская область, владислав даванков, владимир путин, леонид слуцкий (политик), россия