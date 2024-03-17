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Путин лидирует в Ульяновской области с 83,69 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:50 17.03.2024 (обновлено: 23:55 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933840948.html
Путин лидирует в Ульяновской области с 83,69 процента голосов
Путин лидирует в Ульяновской области с 83,69 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Ульяновской области с 83,69 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ульяновской области с 83,69% голосов после обработки 87% протоколов, сообщил избирком региона в своем... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:50
2024-03-17T23:55
выборы президента россии — 2024
политика
ульяновская область
владислав даванков
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
россия
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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ульяновской области с 83,69% голосов после обработки 87% протоколов, сообщил избирком региона в своем Telegram-канале."К этому времени обработано 87% протоколов УИК. Согласно этим данным. голоса избирателей распределись следующим образом: Владислав Даванков - 4,8%, Владимир Путин - 83,69%, Леонид Слуцкий - 3,69%, Николай Харитонов - 5,84%", - говорится в сообщении избиркома области.Итоговая явка, по предварительным данным, составила 72,84%.
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политика, ульяновская область, владислав даванков, владимир путин, леонид слуцкий (политик), россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Ульяновская область, Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Россия
Путин лидирует в Ульяновской области с 83,69 процента голосов

Путин лидирует в Ульяновской области с 83,69% после обработки 87% протоколов

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке
Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке
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САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ульяновской области с 83,69% голосов после обработки 87% протоколов, сообщил избирком региона в своем Telegram-канале.
«
"К этому времени обработано 87% протоколов УИК. Согласно этим данным. голоса избирателей распределись следующим образом: Владислав Даванков - 4,8%, Владимир Путин - 83,69%, Леонид Слуцкий - 3,69%, Николай Харитонов - 5,84%", - говорится в сообщении избиркома области.
Итоговая явка, по предварительным данным, составила 72,84%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаУльяновская областьВладислав ДаванковВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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