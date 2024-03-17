https://ria.ru/20240317/putin-1933840948.html
Путин лидирует в Ульяновской области с 83,69 процента голосов
Путин лидирует в Ульяновской области с 83,69 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Ульяновской области с 83,69 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ульяновской области с 83,69% голосов после обработки 87% протоколов, сообщил избирком региона в своем... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:50
2024-03-17T23:50
2024-03-17T23:55
выборы президента россии — 2024
политика
ульяновская область
владислав даванков
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933840127_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_04975b6a3a321410efe443b7343d7141.jpg
САМАРА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Ульяновской области с 83,69% голосов после обработки 87% протоколов, сообщил избирком региона в своем Telegram-канале."К этому времени обработано 87% протоколов УИК. Согласно этим данным. голоса избирателей распределись следующим образом: Владислав Даванков - 4,8%, Владимир Путин - 83,69%, Леонид Слуцкий - 3,69%, Николай Харитонов - 5,84%", - говорится в сообщении избиркома области.Итоговая явка, по предварительным данным, составила 72,84%.
https://ria.ru/20240317/putin-1933842245.html
ульяновская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933840127_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_674ddae51499e444b8b95a96386f50ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ульяновская область, владислав даванков, владимир путин, леонид слуцкий (политик), россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Ульяновская область, Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Россия
Путин лидирует в Ульяновской области с 83,69 процента голосов
Путин лидирует в Ульяновской области с 83,69% после обработки 87% протоколов