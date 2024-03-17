https://ria.ru/20240317/putin-1933840731.html

Путин лидирует в Марий Эл с 83,53 процента голосов

Путин лидирует в Марий Эл с 83,53 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Марий Эл с 83,53 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Марий Эл с 83,53% голосов после обработки 60,12% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:48

2024-03-17T23:48

2024-03-17T23:52

россия

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Марий Эл с 83,53% голосов после обработки 60,12% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,53% голосов, Николай Харитонов – 6,38%, Владислав Даванков – 4,99%, Леонид Слуцкий – 3,43%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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