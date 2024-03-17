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Россия будет сильнее: Путин выступил в штабе после выборов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:48 17.03.2024 (обновлено: 01:42 18.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933840467.html
Россия будет сильнее: Путин выступил в штабе после выборов
Россия будет сильнее: Путин выступил в штабе после выборов - РИА Новости, 18.03.2024
Россия будет сильнее: Путин выступил в штабе после выборов
Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин приехал в свой штаб после окончания голосования, пообщался с волонтерами и ответил на... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-17T23:48
2024-03-18T01:42
выборы президента россии — 2024
россия
политика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933846627_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cddeaca1fdc109408d74e8de23d27fe4.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин приехал в свой штаб после окончания голосования, пообщался с волонтерами и ответил на вопросы журналистов. Он дал оценку завершившимся выборам, обрисовал задачи на новый срок и прокомментировал нападения украинских диверсантов на приграничные районы. Ключевые заявления Путина — в материале РИА Новости.Россия будет сильнееВыступая перед членами штаба, политик заявил, что в России есть все условия, чтобы страна становилась сильнее.&quot;Очень важная для страны работа, которая позволяет консолидировать общество, показать правильность нашего выбора, по которому мы идем, правильность пути, по которому мы идем и создать условия для дальнейшего движения вперед, для того, чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании&quot;.Путин поблагодарил всех, кто пришел на выборы, а также волонтеров за их работу.Членов штаба кандидат в президенты назвал своими единомышленниками и соратниками.&quot;Когда мы употребляем это слово — соратник, мы как правило подразумеваем как раз людей, которые близко мыслят, сопереживают, которые имеют общие цели — единомышленников&quot;.Высокая явка избирателей связана с драматическими событиями, которые сегодня переживает страна, добавил он.Результаты выборов кандидат в президенты назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.Задача на новый срок — укреплять армиюПутин отдельно поблагодарил российских военных, которые обеспечивают защиту страны на линии боевого соприкосновения. Говоря о планах на новый президентский срок, он подчеркнул, что нужно решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и Вооруженные силы.Сегодня инициатива в зоне СВО полностью принадлежит российским военным, они "просто кромсают" противника, добавил кандидат в президенты и действующий глава государства.РДК* — продолжатели дела предателя ВласоваОтвечая на вопрос о попытках "Русского добровольческого корпуса"* проводить диверсии в приграничных районах, Путин сравнил это формирование с армией предателя Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны."Тогда эти люди, эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима. Это совершенно очевидная вещь, я думаю, повторяться здесь не нужно. Если у них главным национальным героем является Бандера, который служил у Гитлера, ну что же, доказывать нечего, тем не менее, такие люди есть".Общую численность РДК* он оценил в районе 2,5 тысячи человек. Путин констатировал, что диверсантов бросают на "мясные штурмы" в районе госграницы, они несут большие потери.О параметрах санитарной зоныКак заявил политик, он не готов говорить, что, как и когда Россия должна присоединять, но не исключает, что страна будет вынуждена создать санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму."Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства".Переговоры возможны, но не для перевооружения противникаРоссия в зоне боевого соприкосновения всегда будет исходить из собственных интересов и готова к переговорам на их основе, подчеркнул Путин."Я все время говорил и еще раз повторю — мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются. &lt;...&gt; А за — если они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение полтора-два года".При этом он добавил, что Москва подумает, с кем вести переговоры на Украине, это вопрос, ждущий своего исследователя.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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LIVE: Владимир Путин в избирательном штабе
8600485 17.01.2024 17 января 2024. Президент РФ Владимир Путин во время посещения, в рамках избирательной компании, своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве. Гавриил Григоров / POOL
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россия, политика, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин
Россия будет сильнее: Путин выступил в штабе после выборов

Путин: есть условия дальнейшего движения для того, чтобы Россия была крепче

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин приехал в свой штаб после окончания голосования, пообщался с волонтерами и ответил на вопросы журналистов. Он дал оценку завершившимся выборам, обрисовал задачи на новый срок и прокомментировал нападения украинских диверсантов на приграничные районы. Ключевые заявления Путина — в материале РИА Новости.

Россия будет сильнее

Выступая перед членами штаба, политик заявил, что в России есть все условия, чтобы страна становилась сильнее.
«

"Очень важная для страны работа, которая позволяет консолидировать общество, показать правильность нашего выбора, по которому мы идем, правильность пути, по которому мы идем и создать условия для дальнейшего движения вперед, для того, чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании".

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
Владимир Путин
Путин поблагодарил всех, кто пришел на выборы, а также волонтеров за их работу.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
Вчера, 21:00
Членов штаба кандидат в президенты назвал своими единомышленниками и соратниками.
«

"Когда мы употребляем это слово — соратник, мы как правило подразумеваем как раз людей, которые близко мыслят, сопереживают, которые имеют общие цели — единомышленников".

Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Владимир Путин
Высокая явка избирателей связана с драматическими событиями, которые сегодня переживает страна, добавил он.
Результаты выборов кандидат в президенты назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.

Задача на новый срок — укреплять армию

Путин отдельно поблагодарил российских военных, которые обеспечивают защиту страны на линии боевого соприкосновения. Говоря о планах на новый президентский срок, он подчеркнул, что нужно решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и Вооруженные силы.
Сегодня инициатива в зоне СВО полностью принадлежит российским военным, они "просто кромсают" противника, добавил кандидат в президенты и действующий глава государства.
Выборы президента России в новых регионах
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

Сотрудник избирательного участка в Константиновке на выборах президента России

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

Выборы президента РФ в новых регионах

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

Председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области на выборах президента России

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке в Константиновке

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

В новых российских регионах с 25 февраля проходило досрочное голосование, а 15, 16 и 17 марта ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области выбирали президента вместе со всей страной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Явка избирателей в ДНР на 12:00 мск третьего дня голосования составила 88,17%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Высокая явка объясняется тем, что люди ждали этих выборов и мечтали проголосовать, отметил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Выборы проходят в атмосфере энтузиазма избирателей вопреки утверждениям западных СМИ о "принуждении к голосованию", заявил РИА Новости наблюдатель из Соединенных Штатов Патрик Хеннингсен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Масштабный флешмоб в поддержку проходящих президентских выборов прошел на мемориальном комплексе "Саур-Могила". В нем приняла участие молодежь из Шахтерска, Тореза и Снежного.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы идут как на праздник. Многие заявили, что голосовали за будущее своих детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов высоко оценил меры безопасности, принятые на избирательных участках региона. Он назвал голосование знаковым событием.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Группа из десяти иностранных наблюдателей приехала на выборы в Херсонскую область из Алжира, Ботсваны, Германии, Замбии, Индонезии, Мексики, США, Франции и ЮАР. Они приступили к работе 15 марта.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

РДК* — продолжатели дела предателя Власова

Отвечая на вопрос о попытках "Русского добровольческого корпуса"* проводить диверсии в приграничных районах, Путин сравнил это формирование с армией предателя Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны.
«
"Тогда эти люди, эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима. Это совершенно очевидная вещь, я думаю, повторяться здесь не нужно. Если у них главным национальным героем является Бандера, который служил у Гитлера, ну что же, доказывать нечего, тем не менее, такие люди есть".
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Владимир Путин
Общую численность РДК* он оценил в районе 2,5 тысячи человек. Путин констатировал, что диверсантов бросают на "мясные штурмы" в районе госграницы, они несут большие потери.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Для Европы война против России становится неизбежной
Вчера, 10:15

О параметрах санитарной зоны

Как заявил политик, он не готов говорить, что, как и когда Россия должна присоединять, но не исключает, что страна будет вынуждена создать санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму.
«
"Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства".
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах президента в новых регионах
Вчера, 21:14

Переговоры возможны, но не для перевооружения противника

Россия в зоне боевого соприкосновения всегда будет исходить из собственных интересов и готова к переговорам на их основе, подчеркнул Путин.
«
"Я все время говорил и еще раз повторю — мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются. <...> А за — если они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение полтора-два года".
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Владимир Путин
При этом он добавил, что Москва подумает, с кем вести переговоры на Украине, это вопрос, ждущий своего исследователя.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаВладимир Путин
 
 
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