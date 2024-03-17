https://ria.ru/20240317/putin-1933838896.html

Путин оценил работу избирательного штаба

Путин оценил работу избирательного штаба - РИА Новости, 17.03.2024

Путин оценил работу избирательного штаба

Малое число жалоб в избирательном штабе на выборах президента РФ говорит о качестве работы, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:42

2024-03-17T23:42

2024-03-17T23:44

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Малое число жалоб в избирательном штабе на выборах президента РФ говорит о качестве работы, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.Вечером в воскресенье Путин приехал в свой выборный штаб в Гостином дворе."Вы говорите, было мало жалоб, это говорит о качестве работы", - сказал президент волонтерам.

https://ria.ru/20240317/putin-1933805318.html

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политика, россия, владимир путин