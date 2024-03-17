https://ria.ru/20240317/putin-1933838896.html
Путин оценил работу избирательного штаба
Путин оценил работу избирательного штаба - РИА Новости, 17.03.2024
Путин оценил работу избирательного штаба
Малое число жалоб в избирательном штабе на выборах президента РФ говорит о качестве работы, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:42
2024-03-17T23:42
2024-03-17T23:44
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933349266_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_2fa23f819a059198c55bab69e0edf18a.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Малое число жалоб в избирательном штабе на выборах президента РФ говорит о качестве работы, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.Вечером в воскресенье Путин приехал в свой выборный штаб в Гостином дворе."Вы говорите, было мало жалоб, это говорит о качестве работы", - сказал президент волонтерам.
https://ria.ru/20240317/putin-1933805318.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933349266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b957becae1dd03a9a853935ad795521.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил работу избирательного штаба
Путин: малое число жалоб в избирательном штабе говорит о качестве работы