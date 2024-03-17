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Путин лидирует в Тамбовской области с 85,99 процента голосов
Путин лидирует в Тамбовской области с 85,99 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Тамбовской области с 85,99 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Тамбовской области с 85,99% голосов после обработки 35,59% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:41
2024-03-17T23:41
2024-03-17T23:47
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Тамбовской области с 85,99% голосов после обработки 35,59% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 85,99%, у Николая Харитонова 6,23% голосов, Леонида Слуцкого – 3,38%, Владислава Даванкова – 3,26%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, тамбовская область, николай харитонов, владимир путин, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Тамбовская область, Николай Харитонов, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик)
Путин лидирует в Тамбовской области с 85,99 процента голосов
Путин лидирует в Тамбовской области с 85,99% после обработки 35,59% протоколов