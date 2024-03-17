https://ria.ru/20240317/putin-1933838271.html

Путин лидирует в Костромской области с 80,86 процента голосов

Путин лидирует в Костромской области с 80,86 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Костромской области с 80,86 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Костромской области с 80,86% голосов после обработки 57,80% протоколов, свидетельствуют первые данные... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:40

2024-03-17T23:40

2024-03-17T23:45

выборы президента россии — 2024

политика

россия

костромская область

владимир путин

владислав даванков

николай харитонов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Костромской области с 80,86% голосов после обработки 57,80% протоколов, свидетельствуют первые данные избирательной комиссии региона.Согласно данным онлайн-табло в облизбиркоме, после подсчета 57,80% протоколов Путин набирает 80,86%, Владислав Даванков – 6,40%, Николай Харитонов - 6,18%, Леонид Слуцкий - 4,39%.Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933839018.html

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политика, россия, костромская область, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов