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Путин лидирует в Костромской области с 80,86 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:40 17.03.2024 (обновлено: 23:45 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933838271.html
Путин лидирует в Костромской области с 80,86 процента голосов
Путин лидирует в Костромской области с 80,86 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Костромской области с 80,86 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Костромской области с 80,86% голосов после обработки 57,80% протоколов, свидетельствуют первые данные... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:40
2024-03-17T23:45
выборы президента россии — 2024
политика
россия
костромская область
владимир путин
владислав даванков
николай харитонов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Костромской области с 80,86% голосов после обработки 57,80% протоколов, свидетельствуют первые данные избирательной комиссии региона.Согласно данным онлайн-табло в облизбиркоме, после подсчета 57,80% протоколов Путин набирает 80,86%, Владислав Даванков – 6,40%, Николай Харитонов - 6,18%, Леонид Слуцкий - 4,39%.Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933839018.html
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политика, россия, костромская область, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Костромская область, Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов
Путин лидирует в Костромской области с 80,86 процента голосов

Путин лидирует в Костромской области с 80,86% после обработки 57,80% протоколов

© РИА НовостиЭкраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ
© РИА Новости
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Костромской области с 80,86% голосов после обработки 57,80% протоколов, свидетельствуют первые данные избирательной комиссии региона.
Согласно данным онлайн-табло в облизбиркоме, после подсчета 57,80% протоколов Путин набирает 80,86%, Владислав Даванков – 6,40%, Николай Харитонов - 6,18%, Леонид Слуцкий - 4,39%.
Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в станице Луганская - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Наблюдатель от США оценил, как прошли выборы президента России
Вчера, 23:43
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияКостромская областьВладимир ПутинВладислав ДаванковНиколай Харитонов
 
 
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