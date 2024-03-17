https://ria.ru/20240317/putin-1933837184.html

Путин приехал в избирательный штаб

Путин приехал в избирательный штаб - РИА Новости, 17.03.2024

Путин приехал в избирательный штаб

Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб, который находится в Гостином дворе в Москве,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:37

2024-03-17T23:37

2024-03-17T23:54

политика

выборы президента россии — 2024

владимир путин

цик рф

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб, который находится в Гостином дворе в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.Согласно последним данным ЦИК после обработки более 60% протоколов, Путин, пошедший на выборы в качестве самовыдвиженца, набирает 87,26% голосов.Голосование на выборах главы государства проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов: помимо Путина, это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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политика, владимир путин, цик рф