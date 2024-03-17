https://ria.ru/20240317/putin-1933837184.html
Путин приехал в избирательный штаб
Путин приехал в избирательный штаб - РИА Новости, 17.03.2024
Путин приехал в избирательный штаб
Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб, который находится в Гостином дворе в Москве,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:37
2024-03-17T23:37
2024-03-17T23:54
политика
выборы президента россии — 2024
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб, который находится в Гостином дворе в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.Согласно последним данным ЦИК после обработки более 60% протоколов, Путин, пошедший на выборы в качестве самовыдвиженца, набирает 87,26% голосов.Голосование на выборах главы государства проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов: помимо Путина, это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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политика, владимир путин, цик рф
Политика, Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, ЦИК РФ
Путин приехал в избирательный штаб
Путин приехал в избирательный штаб в Гостином дворе в Москве
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб, который находится в Гостином дворе в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.
Согласно последним данным ЦИК после обработки более 60% протоколов, Путин, пошедший на выборы в качестве самовыдвиженца, набирает 87,26% голосов.
Голосование на выборах главы государства проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов: помимо Путина, это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России