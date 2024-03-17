Рейтинг@Mail.ru
Путин приехал в избирательный штаб - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:37 17.03.2024 (обновлено: 23:54 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933837184.html
Путин приехал в избирательный штаб
Путин приехал в избирательный штаб - РИА Новости, 17.03.2024
Путин приехал в избирательный штаб
Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб, который находится в Гостином дворе в Москве,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:37
2024-03-17T23:54
политика
выборы президента россии — 2024
владимир путин
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933842011_0:130:3114:1881_1920x0_80_0_0_a4de67cd087edb795941ae33689dd053.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб, который находится в Гостином дворе в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.Согласно последним данным ЦИК после обработки более 60% протоколов, Путин, пошедший на выборы в качестве самовыдвиженца, набирает 87,26% голосов.Голосование на выборах главы государства проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов: помимо Путина, это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933842011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c3586ce1079f14709fb2f0c6df2880e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, цик рф
Политика, Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, ЦИК РФ
Путин приехал в избирательный штаб

Путин приехал в избирательный штаб в Гостином дворе в Москве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб, который находится в Гостином дворе в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.
Согласно последним данным ЦИК после обработки более 60% протоколов, Путин, пошедший на выборы в качестве самовыдвиженца, набирает 87,26% голосов.
Голосование на выборах главы государства проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов: помимо Путина, это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России
Вчера, 21:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир ПутинЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала