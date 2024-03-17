https://ria.ru/20240317/putin-1933834650.html

Путин лидирует в Коми с 80,21 процента голосов

Путин лидирует в Коми с 80,21 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Коми с 80,21 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Республике Коми с 80,21% голосов по итогам обработки 52,58% протоколов, сообщила региональная избирательная... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:28

2024-03-17T23:28

2024-03-17T23:37

выборы президента россии — 2024

политика

россия

республика коми

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Республике Коми с 80,21% голосов по итогам обработки 52,58% протоколов, сообщила региональная избирательная комиссия."Путин В.В. - 80,21%, Даванков В.А. - 6,68%, Харионов Н.М. - 5,45%, Слуцкий Л.Э. - 5,08%... Обработано протоколов - 52,58%", - сообщается на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте".Явка на выборах президента РФ в Коми, по предварительным данным, составила 58,95%.Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/deputat-1933836095.html

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политика, россия, республика коми, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владимир путин