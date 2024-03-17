https://ria.ru/20240317/putin-1933834650.html
Путин лидирует в Коми с 80,21 процента голосов
Путин лидирует в Коми с 80,21 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Коми с 80,21 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Республике Коми с 80,21% голосов по итогам обработки 52,58% протоколов, сообщила региональная избирательная... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:28
2024-03-17T23:28
2024-03-17T23:37
выборы президента россии — 2024
политика
россия
республика коми
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933804875_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_b86727953f7404fb3405df13da4cde88.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Республике Коми с 80,21% голосов по итогам обработки 52,58% протоколов, сообщила региональная избирательная комиссия."Путин В.В. - 80,21%, Даванков В.А. - 6,68%, Харионов Н.М. - 5,45%, Слуцкий Л.Э. - 5,08%... Обработано протоколов - 52,58%", - сообщается на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте".Явка на выборах президента РФ в Коми, по предварительным данным, составила 58,95%.Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/deputat-1933836095.html
россия
республика коми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933804875_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_ff72373440b84689b9bd8d5d2b046659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика коми, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Коми, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин
Путин лидирует в Коми с 80,21 процента голосов
Путин лидирует в Коми с 80,21% голосов после обработки 52,58% протоколов