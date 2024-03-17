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Путин лидирует в Коми с 80,21 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:28 17.03.2024 (обновлено: 23:37 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933834650.html
Путин лидирует в Коми с 80,21 процента голосов
Путин лидирует в Коми с 80,21 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Коми с 80,21 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Республике Коми с 80,21% голосов по итогам обработки 52,58% протоколов, сообщила региональная избирательная... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:28
2024-03-17T23:37
выборы президента россии — 2024
политика
россия
республика коми
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Республике Коми с 80,21% голосов по итогам обработки 52,58% протоколов, сообщила региональная избирательная комиссия."Путин В.В. - 80,21%, Даванков В.А. - 6,68%, Харионов Н.М. - 5,45%, Слуцкий Л.Э. - 5,08%... Обработано протоколов - 52,58%", - сообщается на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте".Явка на выборах президента РФ в Коми, по предварительным данным, составила 58,95%.Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, республика коми, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Коми, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин
Путин лидирует в Коми с 80,21 процента голосов

Путин лидирует в Коми с 80,21% голосов после обработки 52,58% протоколов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Республике Коми с 80,21% голосов по итогам обработки 52,58% протоколов, сообщила региональная избирательная комиссия.
«
"Путин В.В. - 80,21%, Даванков В.А. - 6,68%, Харионов Н.М. - 5,45%, Слуцкий Л.Э. - 5,08%... Обработано протоколов - 52,58%", - сообщается на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте".
Явка на выборах президента РФ в Коми, по предварительным данным, составила 58,95%.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияРеспублика КомиНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владимир Путин
 
 
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