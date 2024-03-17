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Путин побеждает на выборах в Красноярском крае с 84,12 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Красноярском крае с 84,12 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает на выборах в Красноярском крае с 84,12 процента голосов
Владимир Путин побеждает с 84,12% голосов на выборах президента РФ в Красноярском крае, Владислав Даванков становится вторым с 5,46%, свидетельствуют данные ЦИК РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:22
2024-03-17T23:22
2024-03-17T23:28
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 84,12% голосов на выборах президента РФ в Красноярском крае, Владислав Даванков становится вторым с 5,46%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 84,12% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 5,46% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 4,35% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,98% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, краснодарский край, красноярский край
Выборы президента России — 2024, Политика, Краснодарский край, Красноярский край
Путин побеждает на выборах в Красноярском крае с 84,12 процента голосов
ЦИК: Путин побеждает на выборах в Красноярском крае с 84,12% голосов
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 84,12% голосов на выборах президента РФ в Красноярском крае, Владислав Даванков становится вторым с 5,46%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 84,12% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") - 5,46% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 4,35% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,98% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.