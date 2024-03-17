https://ria.ru/20240317/putin-1933829661.html

Никто в мире не подтверждал такой уровень доверия, как Путин, завила Яровая

Никто в мире не подтверждал такой уровень доверия, как Путин, завила Яровая - РИА Новости, 17.03.2024

Никто в мире не подтверждал такой уровень доверия, как Путин, завила Яровая

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что никто и никогда в мире не подтверждал такой уровень народного доверия и поддержки, как Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:03

2024-03-17T23:03

2024-03-17T23:03

выборы президента россии — 2024

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владимир путин

госдума рф

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ирина яровая

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что никто и никогда в мире не подтверждал такой уровень народного доверия и поддержки, как Владимир Путин. "Никто и никогда в мире не подтверждал такой уровень народного доверия и поддержки, как наш президент Владимир Владимирович Путин", - сказала она журналистам. Яровая заявила, что "для своего будущего и для миропорядка и мироустройства многонациональный народ России выбрал путь справедливости и созидания". Она подчеркнула, что благодаря Путину Россия обладает максимальным суверенитетом и уверенно реализует самую жизнеутверждающую стратегию. "Народное единство вокруг нашего президента - это ответ на вопрос, какая Россия сегодня - сильная, уверенная и сплоченная! И стратегия президента России Владимира Путина - это наша общая стратегия и наш общий план действий. А значит - движение вперед и победа", - отметила зампред Госдумы. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,11% голосов, Владислав Даванков ("Новые люди") - 4,01% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,11% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 50,02% протоколов.

https://ria.ru/20240317/pobeda-1933829389.html

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политика, россия, владимир путин, госдума рф, кпрф, ирина яровая, николай харитонов, лдпр