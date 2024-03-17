https://ria.ru/20240317/putin-1933827417.html
В Псковской области за Путина проголосовали 81,62 процента избирателей
В Псковской области за Путина проголосовали 81,62 процента избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
В Псковской области за Путина проголосовали 81,62 процента избирателей
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Псковской области с 81,62% голосов после обработки 3,83% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:50
2024-03-17T22:50
2024-03-17T22:51
выборы президента россии — 2024
политика
псковская область
россия
владимир путин
владислав даванков
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933759441_0:129:3180:1918_1920x0_80_0_0_6a2024b17a44bb103622835d3f153bf8.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Псковской области с 81,62% голосов после обработки 3,83% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 81,62% голосов, Владислав Даванков – 6,64%, Николай Харитонов – 6,40%, Леонид Слуцкий – 3,24%.Впервые голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
псковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933759441_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_8054ee03195fb87e54ac564f275a557c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, псковская область, россия, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Псковская область, Россия, Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов
В Псковской области за Путина проголосовали 81,62 процента избирателей
В Псковской области Путин набирает 81,62% голосов, обработано 3,83% протоколов