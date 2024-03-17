https://ria.ru/20240317/putin-1933827417.html

В Псковской области за Путина проголосовали 81,62 процента избирателей

В Псковской области за Путина проголосовали 81,62 процента избирателей - РИА Новости, 17.03.2024

В Псковской области за Путина проголосовали 81,62 процента избирателей

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Псковской области с 81,62% голосов после обработки 3,83% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:50

2024-03-17T22:50

2024-03-17T22:51

выборы президента россии — 2024

политика

псковская область

россия

владимир путин

владислав даванков

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933759441_0:129:3180:1918_1920x0_80_0_0_6a2024b17a44bb103622835d3f153bf8.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Псковской области с 81,62% голосов после обработки 3,83% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 81,62% голосов, Владислав Даванков – 6,64%, Николай Харитонов – 6,40%, Леонид Слуцкий – 3,24%.Впервые голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

псковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, псковская область, россия, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов