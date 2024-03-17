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На выборах в Новгородской области Путин набирает 86,72 процента голосов
На выборах в Новгородской области Путин набирает 86,72 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
На выборах в Новгородской области Путин набирает 86,72 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Новгородской области с 86,72% голосов после обработки 0,96% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:42
2024-03-17T22:42
2024-03-17T22:44
выборы президента россии — 2024
политика
новгородская область
россия
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Новгородской области с 86,72% голосов после обработки 0,96% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 86,72% голосов, Николай Харитонов – 6,39%, Леонид Слуцкий – 3,28%, Владислав Даванков – 1,80%.Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, новгородская область, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Новгородская область, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
На выборах в Новгородской области Путин набирает 86,72 процента голосов
В Новгородской области после обработки 0,96% протоколов лидирует Путин с 86,72%