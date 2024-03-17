https://ria.ru/20240317/putin-1933824996.html

На выборах в Новгородской области Путин набирает 86,72 процента голосов

На выборах в Новгородской области Путин набирает 86,72 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

На выборах в Новгородской области Путин набирает 86,72 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Новгородской области с 86,72% голосов после обработки 0,96% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:42

2024-03-17T22:42

2024-03-17T22:44

выборы президента россии — 2024

политика

новгородская область

россия

владимир путин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Новгородской области с 86,72% голосов после обработки 0,96% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 86,72% голосов, Николай Харитонов – 6,39%, Леонид Слуцкий – 3,28%, Владислав Даванков – 1,80%.Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

новгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

политика, новгородская область, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)