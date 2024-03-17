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Путин лидирует на выборах президента России в Липецкой области

Путин лидирует на выборах президента России в Липецкой области - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах президента России в Липецкой области

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Липецкой области с 80,48% голосов после обработки 0,83% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:31

2024-03-17T22:31

2024-03-17T22:31

выборы президента россии — 2024

политика

россия

липецкая область

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Липецкой области с 80,48% голосов после обработки 0,83% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 80,48% голосов, Николай Харитонов - 7,24%. Владислав Даванков - 5,85%, Леонид Слуцкий - 3,84%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, липецкая область, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, владимир путин