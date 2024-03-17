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Путин лидирует в Омской области с 82,68 процента голосов
Путин лидирует в Омской области с 82,68 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Омской области с 82,68 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Омской области с 82,68% голосов после обработки 96,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:29
2024-03-17T22:29
2024-03-17T22:29
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Омской области с 82,68% голосов после обработки 96,22% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ. Согласно первым данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 82,68% голосов, Николай Харитонов - 5,77% голосов, Владислав Даванков - 5,71% голосов, Леонид Слуцкий - 3,33% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, омская область, владимир путин, совет федерации рф, николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Омская область, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Владислав Даванков
Путин лидирует в Омской области с 82,68 процента голосов
Путин лидирует в Омской области с 82,68% после обработки 96,22% протоколов