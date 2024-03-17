https://ria.ru/20240317/putin-1933819763.html

В Рязанской области после обработки 0,82 процента протоколов лидирует Путин

В Рязанской области после обработки 0,82 процента протоколов лидирует Путин - РИА Новости, 17.03.2024

В Рязанской области после обработки 0,82 процента протоколов лидирует Путин

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 85,57% голосов после обработки 0,82% протоколов, свидетельствуют первые данные... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:28

2024-03-17T22:28

2024-03-17T22:29

выборы президента россии — 2024

политика

россия

рязанская область

владимир путин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929077929_11:0:1892:1058_1920x0_80_0_0_353f5c8a7f38c13fc5e97020c138107b.png

РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 85,57% голосов после обработки 0,82% протоколов, свидетельствуют первые данные избирательной комиссии региона.Согласно данным онлайн-табло в избиркоме Рязанской области, после подсчета 0,82% протоколов Владимир Путин набирает 85,57%, Леонид Слуцкий – 3,49%, Николай Харитонов – 4,58%, Владислав Даванков – 4,37%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

россия

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, рязанская область, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф