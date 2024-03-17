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В Рязанской области после обработки 0,82 процента протоколов лидирует Путин
В Рязанской области после обработки 0,82 процента протоколов лидирует Путин - РИА Новости, 17.03.2024
В Рязанской области после обработки 0,82 процента протоколов лидирует Путин
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 85,57% голосов после обработки 0,82% протоколов, свидетельствуют первые данные... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:28
2024-03-17T22:28
2024-03-17T22:29
выборы президента россии — 2024
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 85,57% голосов после обработки 0,82% протоколов, свидетельствуют первые данные избирательной комиссии региона.Согласно данным онлайн-табло в избиркоме Рязанской области, после подсчета 0,82% протоколов Владимир Путин набирает 85,57%, Леонид Слуцкий – 3,49%, Николай Харитонов – 4,58%, Владислав Даванков – 4,37%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, рязанская область, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Рязанская область, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
В Рязанской области после обработки 0,82 процента протоколов лидирует Путин
В Рязанской области Путин лидирует с 85,57% после обработки 0,82% протоколов