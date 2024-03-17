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В Рязанской области после обработки 0,82 процента протоколов лидирует Путин - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:28 17.03.2024 (обновлено: 22:29 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933819763.html
В Рязанской области после обработки 0,82 процента протоколов лидирует Путин
В Рязанской области после обработки 0,82 процента протоколов лидирует Путин - РИА Новости, 17.03.2024
В Рязанской области после обработки 0,82 процента протоколов лидирует Путин
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 85,57% голосов после обработки 0,82% протоколов, свидетельствуют первые данные... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:28
2024-03-17T22:29
выборы президента россии — 2024
политика
россия
рязанская область
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 85,57% голосов после обработки 0,82% протоколов, свидетельствуют первые данные избирательной комиссии региона.Согласно данным онлайн-табло в избиркоме Рязанской области, после подсчета 0,82% протоколов Владимир Путин набирает 85,57%, Леонид Слуцкий – 3,49%, Николай Харитонов – 4,58%, Владислав Даванков – 4,37%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, рязанская область, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Рязанская область, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
В Рязанской области после обработки 0,82 процента протоколов лидирует Путин

В Рязанской области Путин лидирует с 85,57% после обработки 0,82% протоколов

© Администрация президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Администрация президента России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 85,57% голосов после обработки 0,82% протоколов, свидетельствуют первые данные избирательной комиссии региона.
Согласно данным онлайн-табло в избиркоме Рязанской области, после подсчета 0,82% протоколов Владимир Путин набирает 85,57%, Леонид Слуцкий – 3,49%, Николай Харитонов – 4,58%, Владислав Даванков – 4,37%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияРязанская областьВладимир ПутинНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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