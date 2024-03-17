https://ria.ru/20240317/putin-1933818860.html
Путин лидирует на Камчатке с 84,16 процента голосов
Путин лидирует на Камчатке с 84,16 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на Камчатке с 84,16 процента голосов
Владимир Путин после обработки 99,69% бюллетеней в Камчатском крае набирает 84,16% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:24
2024-03-17T22:24
2024-03-17T22:30
выборы президента россии — 2024
политика
камчатский край
камчатка
владимир путин
цик рф
совет федерации рф
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933804875_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_b86727953f7404fb3405df13da4cde88.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 99,69% бюллетеней в Камчатском крае набирает 84,16% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенном в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 99,69% бюллетеней на Камчатке Владимир Путин набрал 84,16% голосов, на втором месте получивший 4,7% голосов Владислав Даванков, третье место у Николая Харитонова (4,6% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (4,29%).Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/putin-1933819975.html
камчатский край
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933804875_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_ff72373440b84689b9bd8d5d2b046659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, камчатский край, камчатка, владимир путин, цик рф, совет федерации рф, владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Камчатский край, Камчатка, Владимир Путин, ЦИК РФ, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Николай Харитонов
Путин лидирует на Камчатке с 84,16 процента голосов
Путин лидирует на Камчатке с 84,16% голосов после обработки 99,69% бюллетеней