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Путин лидирует на Камчатке с 84,16 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:24 17.03.2024 (обновлено: 22:30 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933818860.html
Путин лидирует на Камчатке с 84,16 процента голосов
Путин лидирует на Камчатке с 84,16 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на Камчатке с 84,16 процента голосов
Владимир Путин после обработки 99,69% бюллетеней в Камчатском крае набирает 84,16% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:24
2024-03-17T22:30
выборы президента россии — 2024
политика
камчатский край
камчатка
владимир путин
цик рф
совет федерации рф
владислав даванков
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 99,69% бюллетеней в Камчатском крае набирает 84,16% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенном в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 99,69% бюллетеней на Камчатке Владимир Путин набрал 84,16% голосов, на втором месте получивший 4,7% голосов Владислав Даванков, третье место у Николая Харитонова (4,6% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (4,29%).Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/putin-1933819975.html
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политика, камчатский край, камчатка, владимир путин, цик рф, совет федерации рф, владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Камчатский край, Камчатка, Владимир Путин, ЦИК РФ, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Николай Харитонов
Путин лидирует на Камчатке с 84,16 процента голосов

Путин лидирует на Камчатке с 84,16% голосов после обработки 99,69% бюллетеней

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 99,69% бюллетеней в Камчатском крае набирает 84,16% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным табло, размещенном в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 99,69% бюллетеней на Камчатке Владимир Путин набрал 84,16% голосов, на втором месте получивший 4,7% голосов Владислав Даванков, третье место у Николая Харитонова (4,6% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (4,29%).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
Выборы президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Путин лидирует в Омской области с 82,68 процента голосов
Вчера, 22:29
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаКамчатский крайКамчаткаВладимир ПутинЦИК РФСовет Федерации РФВладислав ДаванковНиколай Харитонов
 
 
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