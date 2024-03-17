https://ria.ru/20240317/putin-1933818860.html

Путин лидирует на Камчатке с 84,16 процента голосов

Путин лидирует на Камчатке с 84,16 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует на Камчатке с 84,16 процента голосов

Владимир Путин после обработки 99,69% бюллетеней в Камчатском крае набирает 84,16% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:24

2024-03-17T22:24

2024-03-17T22:30

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 99,69% бюллетеней в Камчатском крае набирает 84,16% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенном в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 99,69% бюллетеней на Камчатке Владимир Путин набрал 84,16% голосов, на втором месте получивший 4,7% голосов Владислав Даванков, третье место у Николая Харитонова (4,6% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (4,29%).Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, камчатский край, камчатка, владимир путин, цик рф, совет федерации рф, владислав даванков, николай харитонов