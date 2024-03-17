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На выборах президента в Свердловской области лидирует Путин - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:19 17.03.2024 (обновлено: 22:20 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933817575.html
На выборах президента в Свердловской области лидирует Путин
На выборах президента в Свердловской области лидирует Путин - РИА Новости, 17.03.2024
На выборах президента в Свердловской области лидирует Путин
Владимир Путин после обработки 60,36% бюллетеней в Свердловской области набирает 80,99% голосов на выборах президента России, свидетельствуют первые данные ЦИК... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:19
2024-03-17T22:20
выборы президента россии — 2024
политика
свердловская область
цик рф
владимир путин
россия
владислав даванков
николай харитонов
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 60,36% бюллетеней в Свердловской области набирает 80,99% голосов на выборах президента России, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным табло в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 60,36% бюллетеней в Свердловской области Владимир Путин набрал 80,99% голосов, на втором месте получивший 7,77% голосов Владислав Даванков, третье у Николая Харитонова (4,61% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,88%).
свердловская область
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политика, свердловская область, цик рф, владимир путин, россия, владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Свердловская область, ЦИК РФ, Владимир Путин, Россия, Владислав Даванков, Николай Харитонов
На выборах президента в Свердловской области лидирует Путин

В Свердловской области обработали 60,36% протоколов: Путин лидирует с 80,99%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 60,36% бюллетеней в Свердловской области набирает 80,99% голосов на выборах президента России, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным табло в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 60,36% бюллетеней в Свердловской области Владимир Путин набрал 80,99% голосов, на втором месте получивший 7,77% голосов Владислав Даванков, третье у Николая Харитонова (4,61% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,88%).
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСвердловская областьЦИК РФВладимир ПутинРоссияВладислав ДаванковНиколай Харитонов
 
 
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