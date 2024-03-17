https://ria.ru/20240317/putin-1933817575.html

На выборах президента в Свердловской области лидирует Путин

На выборах президента в Свердловской области лидирует Путин - РИА Новости, 17.03.2024

На выборах президента в Свердловской области лидирует Путин

Владимир Путин после обработки 60,36% бюллетеней в Свердловской области набирает 80,99% голосов на выборах президента России, свидетельствуют первые данные ЦИК... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:19

2024-03-17T22:19

2024-03-17T22:20

выборы президента россии — 2024

политика

свердловская область

цик рф

владимир путин

россия

владислав даванков

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 60,36% бюллетеней в Свердловской области набирает 80,99% голосов на выборах президента России, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным табло в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 60,36% бюллетеней в Свердловской области Владимир Путин набрал 80,99% голосов, на втором месте получивший 7,77% голосов Владислав Даванков, третье у Николая Харитонова (4,61% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,88%).

свердловская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, свердловская область, цик рф, владимир путин, россия, владислав даванков, николай харитонов