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На выборах президента в Свердловской области лидирует Путин
На выборах президента в Свердловской области лидирует Путин - РИА Новости, 17.03.2024
На выборах президента в Свердловской области лидирует Путин
Владимир Путин после обработки 60,36% бюллетеней в Свердловской области набирает 80,99% голосов на выборах президента России, свидетельствуют первые данные ЦИК... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:19
2024-03-17T22:19
2024-03-17T22:20
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 60,36% бюллетеней в Свердловской области набирает 80,99% голосов на выборах президента России, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным табло в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 60,36% бюллетеней в Свердловской области Владимир Путин набрал 80,99% голосов, на втором месте получивший 7,77% голосов Владислав Даванков, третье у Николая Харитонова (4,61% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,88%).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Выборы президента России — 2024, Политика, Свердловская область, ЦИК РФ, Владимир Путин, Россия, Владислав Даванков, Николай Харитонов
На выборах президента в Свердловской области лидирует Путин
В Свердловской области обработали 60,36% протоколов: Путин лидирует с 80,99%