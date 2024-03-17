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Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах в московских СИЗО

Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах в московских СИЗО - РИА Новости, 17.03.2024

Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах в московских СИЗО

Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России в московских СИЗО набрал 82,6% голосов, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:18

2024-03-17T22:18

2024-03-17T22:24

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России в московских СИЗО набрал 82,6% голосов, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников."Результаты голосования в следственных изоляторах Москвы: Путин - 5243 голоса (82,6%), (Владислав) Даванков - 400 голосов (6,3%), (Леонид) Слуцкий - 263 голоса (4,1%), (Николай) Харитонов -163 голоса (2,6%)", - написал Мельников в Telegram-канале.Он добавил, что нарушений в дни голосования на выборах президента РФ в столичных СИЗО не выявлено.

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политика, россия, москва, владимир путин, онк, алексей мельников