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Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах в московских СИЗО - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:18 17.03.2024 (обновлено: 22:24 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/putin-1933817227.html
Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах в московских СИЗО
Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах в московских СИЗО - РИА Новости, 17.03.2024
Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах в московских СИЗО
Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России в московских СИЗО набрал 82,6% голосов, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:18
2024-03-17T22:24
выборы президента россии — 2024
политика
россия
москва
владимир путин
онк
алексей мельников
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России в московских СИЗО набрал 82,6% голосов, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников."Результаты голосования в следственных изоляторах Москвы: Путин - 5243 голоса (82,6%), (Владислав) Даванков - 400 голосов (6,3%), (Леонид) Слуцкий - 263 голоса (4,1%), (Николай) Харитонов -163 голоса (2,6%)", - написал Мельников в Telegram-канале.Он добавил, что нарушений в дни голосования на выборах президента РФ в столичных СИЗО не выявлено.
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политика, россия, москва, владимир путин, онк, алексей мельников
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Владимир Путин, ОНК, Алексей Мельников
Путин набрал 82,6 процента голосов на выборах в московских СИЗО

ОНК: Путин набрал 82,6% голосов на выборах президента РФ в московских СИЗО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБюллетень избирателя, проголосовавшего за Владимира Путина
Бюллетень избирателя, проголосовавшего за Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России в московских СИЗО набрал 82,6% голосов, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников.
"Результаты голосования в следственных изоляторах Москвы: Путин - 5243 голоса (82,6%), (Владислав) Даванков - 400 голосов (6,3%), (Леонид) Слуцкий - 263 голоса (4,1%), (Николай) Харитонов -163 голоса (2,6%)", - написал Мельников в Telegram-канале.
Он добавил, что нарушений в дни голосования на выборах президента РФ в столичных СИЗО не выявлено.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМоскваВладимир ПутинОНКАлексей Мельников
 
 
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