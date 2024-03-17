https://ria.ru/20240317/putin-1933815288.html

Путин побеждает в Тульской области с 84,32 процента голосов

Путин побеждает в Тульской области с 84,32 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин побеждает в Тульской области с 84,32 процента голосов

Владимир Путин после обработки 0,28% бюллетеней в Тульской области набирает 84,32% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:12

2024-03-17T22:12

2024-03-17T22:12

выборы президента россии — 2024

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цик рф

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 0,28% бюллетеней в Тульской области набирает 84,32% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ. Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 0,28% бюллетеней в Тульской области Владимир Путин набрал 84,32% голосов, на втором месте получивший 6,49% голосов Владислав Даванков, третье - у Николая Харитонова с 3,99% голосов, на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий, набрав 3,35%.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933815059.html

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политика, тульская область, владимир путин, цик рф, владислав даванков, николай харитонов