Рейтинг@Mail.ru
Путин побеждает в Тульской области с 84,32 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:12 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/putin-1933815288.html
Путин побеждает в Тульской области с 84,32 процента голосов
Путин побеждает в Тульской области с 84,32 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает в Тульской области с 84,32 процента голосов
Владимир Путин после обработки 0,28% бюллетеней в Тульской области набирает 84,32% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:12
2024-03-17T22:12
выборы президента россии — 2024
политика
тульская область
владимир путин
цик рф
владислав даванков
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933794094_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_fcc2166dbc812a39e5891e3e7c9f0798.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 0,28% бюллетеней в Тульской области набирает 84,32% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ. Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 0,28% бюллетеней в Тульской области Владимир Путин набрал 84,32% голосов, на втором месте получивший 6,49% голосов Владислав Даванков, третье - у Николая Харитонова с 3,99% голосов, на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий, набрав 3,35%.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933815059.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933794094_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_4ca511c5e6413ba8adf05c74b8cb82c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, тульская область, владимир путин, цик рф, владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Тульская область, Владимир Путин, ЦИК РФ, Владислав Даванков, Николай Харитонов
Путин побеждает в Тульской области с 84,32 процента голосов

Путин лидирует в Тульской области с 84,32% после обработки 0,28% протоколов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВыборы президента РФ
Выборы президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Выборы президента РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 0,28% бюллетеней в Тульской области набирает 84,32% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 0,28% бюллетеней в Тульской области Владимир Путин набрал 84,32% голосов, на втором месте получивший 6,49% голосов Владислав Даванков, третье - у Николая Харитонова с 3,99% голосов, на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий, набрав 3,35%.
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Наблюдатели не нашли серьезных нарушений, влияющих на выборы президента
Вчера, 22:11
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаТульская областьВладимир ПутинЦИК РФВладислав ДаванковНиколай Харитонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала