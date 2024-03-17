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Путин побеждает в Тульской области с 84,32 процента голосов
Путин побеждает в Тульской области с 84,32 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин побеждает в Тульской области с 84,32 процента голосов
Владимир Путин после обработки 0,28% бюллетеней в Тульской области набирает 84,32% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:12
2024-03-17T22:12
2024-03-17T22:12
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 0,28% бюллетеней в Тульской области набирает 84,32% голосов, свидетельствуют обнародованные первые данные ЦИК РФ. Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 0,28% бюллетеней в Тульской области Владимир Путин набрал 84,32% голосов, на втором месте получивший 6,49% голосов Владислав Даванков, третье - у Николая Харитонова с 3,99% голосов, на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий, набрав 3,35%.
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политика, тульская область, владимир путин, цик рф, владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Тульская область, Владимир Путин, ЦИК РФ, Владислав Даванков, Николай Харитонов
Путин побеждает в Тульской области с 84,32 процента голосов
Путин лидирует в Тульской области с 84,32% после обработки 0,28% протоколов