https://ria.ru/20240317/putin-1933813105.html

Путин лидирует в Башкирии с 84,19 процента голосов

Путин лидирует в Башкирии с 84,19 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Башкирии с 84,19 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Башкирии с 84,19% голосов после обработки 1,90% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:07

2024-03-17T22:07

2024-03-17T22:07

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

совет федерации рф

николай харитонов

владислав даванков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Башкирии с 84,19% голосов после обработки 1,90% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,19% голосов, Николай Харитонов – 5,55%, Владислав Даванков – 4,26%, Леонид Слуцкий – 3,16%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

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политика, россия, владимир путин, совет федерации рф, николай харитонов, владислав даванков