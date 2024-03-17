https://ria.ru/20240317/putin-1933813105.html
Путин лидирует в Башкирии с 84,19 процента голосов
Путин лидирует в Башкирии с 84,19 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Башкирии с 84,19 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Башкирии с 84,19% голосов после обработки 1,90% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:07
2024-03-17T22:07
2024-03-17T22:07
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Башкирии с 84,19% голосов после обработки 1,90% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,19% голосов, Николай Харитонов – 5,55%, Владислав Даванков – 4,26%, Леонид Слуцкий – 3,16%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, совет федерации рф, николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Владислав Даванков
Путин лидирует в Башкирии с 84,19 процента голосов
Путин лидирует в Башкирии с 84,19% голосов после обработки 1,90% протоколов