https://ria.ru/20240317/putin-1933811339.html
Путин лидирует в Республике Алтай с 86,45 процента голосов
Путин лидирует в Республике Алтай с 86,45 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Республике Алтай с 86,45 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Республике Алтай с 86,45% голосов после обработки 90,21% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:02
2024-03-17T22:02
2024-03-17T22:02
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Республике Алтай с 86,45% голосов после обработки 90,21% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 86,45% голосов, Николай Харитонов – 5,62%, Владислав Даванков – 3,48%, Леонид Слуцкий – 2,76%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, россия, республика алтай, владимир путин, совет федерации рф, николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Алтай, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Владислав Даванков
Путин лидирует в Республике Алтай с 86,45 процента голосов
Путин лидирует в Республике Алтай с 86,45% после обработки 90,21% протоколов