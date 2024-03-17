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Путин лидирует на выборах в Югре с 85,54 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:56 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/putin-1933808624.html
Путин лидирует на выборах в Югре с 85,54 процента голосов
Путин лидирует на выборах в Югре с 85,54 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах в Югре с 85,54 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ханты-Мансийском автономном округе с 85,54% голосов после обработки 23,57% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:56
2024-03-17T21:56
выборы президента россии — 2024
политика
россия
ханты-мансийский автономный округ
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ханты-Мансийском автономном округе с 85,54% голосов после обработки 23,57% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 85,54% голосов, Николай Харитонов – 6,01%, Леонид Слуцкий – 4,81%, Владислав Даванков – 2,63%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933808233.html
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политика, россия, ханты-мансийский автономный округ, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Путин лидирует на выборах в Югре с 85,54 процента голосов

Путин лидирует на выборах в Югре с 85,54% после обработки 23,57% протоколов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРазложенные бюллетени кандидатов на должность президента России после их подсчета по окончании процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани
Разложенные бюллетени кандидатов на должность президента России после их подсчета по окончании процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Разложенные бюллетени кандидатов на должность президента России после их подсчета по окончании процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ханты-Мансийском автономном округе с 85,54% голосов после обработки 23,57% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 85,54% голосов, Николай Харитонов – 6,01%, Леонид Слуцкий – 4,81%, Владислав Даванков – 2,63%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
Председатель партии Новые люди Алексей Нечаев в предвыборном штабе кандидата в президенты РФ, заместителя председателя Государственной Думы РФ Владислава Даванкова в Москве. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Нечаев считает, что выборы для партии "Новые люди" прошли успешно
Вчера, 21:54
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияХанты-Мансийский автономный округВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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