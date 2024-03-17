https://ria.ru/20240317/putin-1933808624.html
Путин лидирует на выборах в Югре с 85,54 процента голосов
Путин лидирует на выборах в Югре с 85,54 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах в Югре с 85,54 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ханты-Мансийском автономном округе с 85,54% голосов после обработки 23,57% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:56
2024-03-17T21:56
2024-03-17T21:56
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ханты-Мансийском автономном округе с 85,54% голосов после обработки 23,57% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 85,54% голосов, Николай Харитонов – 6,01%, Леонид Слуцкий – 4,81%, Владислав Даванков – 2,63%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, россия, ханты-мансийский автономный округ, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Путин лидирует на выборах в Югре с 85,54 процента голосов
Путин лидирует на выборах в Югре с 85,54% после обработки 23,57% протоколов