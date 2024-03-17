https://ria.ru/20240317/putin-1933808360.html

В Новосибирской области Путин набирает 83,27 процента голосов избирателей

В Новосибирской области Путин набирает 83,27 процента голосов избирателей - РИА Новости, 17.03.2024

В Новосибирской области Путин набирает 83,27 процента голосов избирателей

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Новосибирской области с 83,27% голосов после обработки 94,32% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:55

2024-03-17T21:55

2024-03-17T22:07

выборы президента россии — 2024

политика

россия

новосибирская область

владимир путин

совет федерации рф

владислав даванков

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Новосибирской области с 83,27% голосов после обработки 94,32% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,27% голосов, Владислав Даванков - 6,23% голосов, Николай Харитонов - 5,07% голосов, Леонид Слуцкий - 2,99% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

новосибирская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, новосибирская область, владимир путин, совет федерации рф, владислав даванков, николай харитонов