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В Новосибирской области Путин набирает 83,27 процента голосов избирателей
В Новосибирской области Путин набирает 83,27 процента голосов избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
В Новосибирской области Путин набирает 83,27 процента голосов избирателей
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Новосибирской области с 83,27% голосов после обработки 94,32% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:55
2024-03-17T21:55
2024-03-17T22:07
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Новосибирской области с 83,27% голосов после обработки 94,32% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,27% голосов, Владислав Даванков - 6,23% голосов, Николай Харитонов - 5,07% голосов, Леонид Слуцкий - 2,99% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, новосибирская область, владимир путин, совет федерации рф, владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Новосибирская область, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Владислав Даванков, Николай Харитонов
В Новосибирской области Путин набирает 83,27 процента голосов избирателей
Данные ЦИК: Путин набирает 83,27% голосов на выборах в Новосибирской области