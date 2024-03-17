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Путин лидирует в Иркутской области с 83,94 процента голосов
Путин лидирует в Иркутской области с 83,94 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует в Иркутской области с 83,94 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Иркутской области с 83,94% голосов после обработки 94,63% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:52
2024-03-17T21:52
2024-03-17T21:58
выборы президента россии — 2024
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иркутская область
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Иркутской области с 83,94% голосов после обработки 94,63% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,94% голосов, Владислав Даванков - 5,52% голосов, Николай Харитонов - 4,66% голосов, Леонид Слуцкий - 3,51% голосов.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, иркутская область, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Иркутская область, Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов
Путин лидирует в Иркутской области с 83,94 процента голосов
Путин лидирует Иркутской области с 83,94% после обработки 94,63% протоколов