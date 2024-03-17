https://ria.ru/20240317/putin-1933807178.html

Путин лидирует в Иркутской области с 83,94 процента голосов

Путин лидирует в Иркутской области с 83,94 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует в Иркутской области с 83,94 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Иркутской области с 83,94% голосов после обработки 94,63% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:52

2024-03-17T21:52

2024-03-17T21:58

выборы президента россии — 2024

политика

россия

иркутская область

владимир путин

владислав даванков

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932669599_0:254:2039:1401_1920x0_80_0_0_a99939f30a7647e024ba0f2e2d3f13d4.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Иркутской области с 83,94% голосов после обработки 94,63% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 83,94% голосов, Владислав Даванков - 5,52% голосов, Николай Харитонов - 4,66% голосов, Леонид Слуцкий - 3,51% голосов.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/piskarev-1933809410.html

россия

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, иркутская область, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов