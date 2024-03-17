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Путин набирает на выборах в КБР 94,47 процента голосов избирателей
Путин набирает на выборах в КБР 94,47 процента голосов избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
Путин набирает на выборах в КБР 94,47 процента голосов избирателей
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Кабардино-Балкарии с 94,47% голосов после обработки 5,35% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:52
2024-03-17T21:52
2024-03-17T21:56
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Кабардино-Балкарии с 94,47% голосов после обработки 5,35% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает в Кабардино-Балкарии 94,47% голосов, Николай Харитонов - 2,72%, Леонид Слуцкий - 1,47%, Владислав Даванков – 1,21%.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
Путин набирает на выборах в КБР 94,47 процента голосов избирателей
Данные ЦИК: Путин набирает на выборах в КБР 94,47 процента голосов избирателей