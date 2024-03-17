https://ria.ru/20240317/putin-1933806973.html

Путин набирает на выборах в КБР 94,47 процента голосов избирателей

Путин набирает на выборах в КБР 94,47 процента голосов избирателей - РИА Новости, 17.03.2024

Путин набирает на выборах в КБР 94,47 процента голосов избирателей

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Кабардино-Балкарии с 94,47% голосов после обработки 5,35% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:52

2024-03-17T21:52

2024-03-17T21:56

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Кабардино-Балкарии с 94,47% голосов после обработки 5,35% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает в Кабардино-Балкарии 94,47% голосов, Николай Харитонов - 2,72%, Леонид Слуцкий - 1,47%, Владислав Даванков – 1,21%.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)