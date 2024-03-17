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Путин лидирует на выборах президента России в Волгоградской области
Путин лидирует на выборах президента России в Волгоградской области - РИА Новости, 17.03.2024
Путин лидирует на выборах президента России в Волгоградской области
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Волгоградской области с 88,83% после обработки 0,64% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:49
2024-03-17T21:49
2024-03-17T21:49
выборы президента россии — 2024
политика
волгоградская область
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Волгоградской области с 88,83% после обработки 0,64% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 88,83% голосов, Николай Харитонов – 3,91%, Леонид Слуцкий – 3,29%, Владислав Даванков – 2,77%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, волгоградская область, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Волгоградская область, Россия, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Путин лидирует на выборах президента России в Волгоградской области
Путин лидирует на выборах президента России в Волгоградской области с 88,83%