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Путин лидирует на выборах президента России в Волгоградской области

Путин лидирует на выборах президента России в Волгоградской области - РИА Новости, 17.03.2024

Путин лидирует на выборах президента России в Волгоградской области

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Волгоградской области с 88,83% после обработки 0,64% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:49

2024-03-17T21:49

2024-03-17T21:49

выборы президента россии — 2024

политика

волгоградская область

россия

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

владимир путин

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Волгоградской области с 88,83% после обработки 0,64% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин в этом регионе набирает 88,83% голосов, Николай Харитонов – 3,91%, Леонид Слуцкий – 3,29%, Владислав Даванков – 2,77%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

волгоградская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, волгоградская область, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, владимир путин